Oto największy problem reprezentacji Polski. "Nie chcę wytykać, ale..."

Polskie siatkarki w wyjątkowo pechowych okolicznościach pożegnały się z tegoroczną Ligą Narodów. W ostatnim meczu na turnieju w Osace prowadziły już z Japonkami 2:0 w setach, by ostatecznie przegrać 2:3 (25:20, 25:14, 19:25, 21:25, 13:15). Tym samym zajęły ósme miejsce w tabeli, a więc pierwsze, które nie dawało awansu na turniej finałowy w Makau. Wynik jest oczywiście rozczarowujący, ale zdaniem ekspertów nie wziął się z niczego.

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To tam Polki miały największe kłopoty. "Nie chcę tu personalnie wytykać..."

Postawę drużyny Stefano Lavariniego podsumowała m.in. była reprezentantka Polki, Zuzanna Efimienko-Młotkowska. W wywiadzie dla TVP Sport od razu wskazała największe słabości. - Nasza gra momentami nie wyglądała źle, ale niekiedy sporo brakowało. Czego? Na pewno doświadczenia. Zespół jest przebudowany, zmiany kadrowe są widoczne, więc też poziom bardzo faluje. Niektóre dziewczyny, które obecnie wychodzą w pierwszym składzie, są bardzo niedoświadczone. Mimo to uważam, że choćby Maja Koput ma za sobą bardzo dobre VNL. Dziewczyna potrafiła odważnie walczyć o swoje - skomentowała.

Zdaniem Efimienko-Młotkowskiej największe problemy Polki miały na środku siatki. Złożyły się na to kontuzje oraz koniec kariery Agnieszki Korneluk. A to sprawiło, że konkurencja na tej pozycji stała na dość niskim poziomie. - Nie chcę tu personalnie wytykać nikogo palcami, ale jeśli zawodniczka nie grałaby praktycznie cały sezon, to w "normalnych" warunkach reprezentacyjnych nie dostałaby powołania, a nawet jeśli by je otrzymała, to nie byłaby dopasowywana do gry w pierwszym składzie - zauważyła była siatkarka. W ten sposób nawiązała do Magdaleny Jurczyk, która w poprzednim sezonie w USA miała problem z regularną grą.

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Polki odpadły z Ligi Narodów. Efimienko-Młotkowska uspokaja. "To pole do testów"

Do turnieju finałowego Ligi Narodów nasza kobieca reprezentacja nie awansowała dopiero po raz pierwszy od czterech lat. Z trzech poprzednich edycji zawsze przywoziła ona brązowe medale. Mimo to Efimienko-Młotkowska w odpadnięciu nie widzi wielkiej tragedii. - To jednak turniej komercyjny, różnie traktowany przez pozostałe reprezentacje. To często pole do testów i próbowania zawodniczek. My zawsze bardzo poważnie do niego podchodziliśmy, stąd też dobre wyniki. Czy mają one później przełożenie na imprezy mistrzowskie czy igrzyska? Chyba nie - przypomniała.

Jej zdaniem nasze siatkarki powinny skupić się przede wszystkim na mistrzostwach Europy, które odbędą się na przełomie sierpnia i września. - Potraktujmy je jak prawdziwy test tego, w jakim miejscu jesteśmy w imprezie, którą każdy traktuje równie poważnie. (...) Skupmy się na tym, by znaleźć się w czwórce. To według mnie realny plan do spełnienia - podsumowała.