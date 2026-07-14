Kluczowe mecze Ligi Narodów, a Polska wciąż bez lidera. Grbić zdradza kulisy

Reprezentacja Polski siatkarzy jest już w Chicago, gdzie w najbliższych dniach rozegrany zostanie ostatni turniej fazy interkontynentalnej z udziałem Biało-Czerwonych. Do USA trener Nikola Grbić zabrał 17 zawodników, w tym aż trzech rozgrywających oraz pięciu środkowych.

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Co z Firlejem oraz Kochanowskim?

Taki stan rzeczy ma niewątpliwie związek z urazami, z jakimi zmagają się Jan Firlej oraz Jakub Kochanowski. Rozgrywający reprezentacji nie dokończył udziału w drugim turnieju VNL w Gliwicach w związku z kontuzją łydki, której nabawił się podczas rozgrzewki przed jednym ze spotkań. 29-latka zastąpił Marcel Bakaj. W przypadku Kochanowskiego mówimy ciągle o kontuzji kolana, która ciągnie się za nim jeszcze od sezonu klubowego.

Do stanu zdrowia obydwu podopiecznych odniósł się serbski szkoleniowiec Biało-Czerwonych. W rozmowie z Tomaszem Swędrowskim z Polsatu Sport wyznał więcej szczegółów w kwestii urazów siatkarzy. - Myślę, że wcześniej wróci Firlej. Ten turniej, ten okres, który mamy teraz, jest dla niego ważny, żeby wrócił do skoków. Marcel jest z nami, bo ja nie chcę ryzykować. Jego (Firleja) kontuzja nie jest bardzo ciężka. "Kochan" robi swoje. Mam nadzieję, że będzie wracał do skoków. Oczywiście, jeszcze nie jest gotowy, ale mam nadzieję, że wróci na czas - powiedział Grbić.

Po obronę tytułu

Reprezentacja Polski w ostatnim meczu kontrolnym przed wylotem do Stanów Zjednoczonych pokonała w Olsztynie Niemców 3:0. Dodatkowo został rozegrany czwarty set, który padł łupem naszych zachodnich sąsiadów. - Mamy trudnych przeciwników, ale przyjechaliśmy najmocniejszym zespołem. Myślę, że wszyscy widzieli, jak wyglądaliśmy z Niemcami w Olsztynie. I do tej pory wszystko jest w porządku. Warunki są takie, jakie są. Ta hala nie jest wysoka. Myślę, że to nie będą podobne warunki do tych, które będziemy mieli w hali, w której będziemy grać. Ale jest jak jest. Mamy takie możliwości, jak każdy inny - zaapelował.

- Oni nie potrzebują dziesięciu meczów, żeby wrócili do formy. Mają dużo doświadczenia. Może nie są teraz w swojej najlepszej formie, ale to nie przez brak spotkań. Myślę, że wszyscy będą grali swoje i mam nadzieję, że obejdzie się bez kontuzji - przyznał trener.

Polacy w ostatnim turnieju VNL zmierzą się z Bułgarią (15 lipca, godz. 19:00 czasu polskiego), Brazylią (18 lipca, godz. 3:00), Francją (18 lipca godz. 23:00) oraz Stanami Zjednoczonymi (20 lipca, godz. 3:00). W tabeli rozgrywek Biało-Czerwoni zajmują trzecie miejsce. Liderem jest niepokonana jak dotąd Japonia. Tytułu sprzed roku w "Final 8" bronić będą nasi siatkarze. Finały Ligi Narodów 2026 zaplanowano w Ningbo (Chiny), w terminie 30 lipca - 2 sierpnia 2026.