Dramat, dramat, dramat! Polki wygrywały już 2:0. Koniec marzeń

Reprezentacja Polski kobiet nie miała prostego zadania. W ostatnim meczu fazy interkontynentalnej Ligi Narodów nasze siatkarki mierzyły się z gospodyniami turnieju, Japonią. Obie drużyny potrzebowały zwycięstwa, by zameldować się w najlepszej ósemce i wywalczyć awans do turnieju finałowego.

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Polki rozbiły Japonki w drugim secie. Już witały się z turniejem finałowym

Pierwszy set początkowo przebiegał bez większych komplikacji pod dyktando Polek. Biało-Czerwone punktowały za sprawą ataków Julity Piaseckiej czy Moniki Lampkowskiej. Swoje na bloku dołożyły Katarzyna Wenerska i Maja Koput. Przewaga naszych siatkarek wynosiła aż osiem punktów, ale po dwóch udanych atakach z lewego skrzydła i asie serwisowym Mayu Ishikawy zaczęła niebezpiecznie topnieć. Japonki dobrze broniły, a piłka nie chciała spadać na parkiet po jej stronie. Czasami udawało się Polkom jednak zdobyć punkt po obiciu japońskiego bloku, co zaprocentowało ostatecznym triumfem w tej odsłonie wynikiem 25:20.

W drugiej partii długo obserwowaliśmy wyrównane spotkanie. Po stronie japońskiej pierwsze skrzypce chciała grać Yoshino Sato, ale popełniała proste błędy. W odpowiedzi przychodziły kiwki Piaseckiej, ofiarna lecz skuteczna gra obronna naszych reprezentantek, bloki Koput i rozegranie Wenerskiej. Doskonale prezentowała się Lampkowska, a punktować zaczęła także Magdalena Stysiak.

I tak oto powoli podopieczne Stefano Lavariniego zaczęły odjeżdżać rywalkom. Ferhat Akbas wziął dwa czasy w ciągu kilku minut, bo z wyniku 9:10 zrobiło się 11:18. Polki uruchamiały szóstą strefę, czym zaskakiwały Japonki. Różnica klas była kolosalna, na co wskazywał ostateczny wynik wynoszący 25:14!

Wielki powrót Japonek. Wada była nie do zatrzymania

Początek trzeciej odsłony wskazywał na reprezentację Japonii. Obudziła się jedna z największych gwiazd tamtejszej kadry, Yukiko Wada, która karciła Polki kolejnymi atakami. Wynik na szczęście nie odjeżdżał naszym siatkarkom na więcej niż trzy oczka, więc niedługo później udało się wyjść na jednopunktowe prowadzenie dzięki dobrze funkcjonującemu blokowi w składzie: Stysiak - Koput.

Niestety, nasze reprezentantki miały problem z odskoczeniem na co najmniej dwa oczka, więc szybko pożegnały się z prowadzeniem. Wciąż doskonale grała Wada, na którą podopieczne Lavariniego nie mogły znaleźć sposobu. Włoski szkoleniowiec polskiej kadry szybko wykorzystał dwie przerwy czasowe, by przekazać swoim siatkarkom instrukcje na dalszą część seta. Niestety, na nic się to nie zdało. Japonki wygrały 25:19 i przedłużyły swoje nadzieje na awans.

Sytuacja na parkiecie nie ulegała zmianie. Japonki się rozkręcały, czego dowodem były dwa asy serwisowe Sato z rzędu. A u nas? Błąd był poganiany kolejnym błędem, a do tego nie funkcjonowała zagrywka. Wszystkie piłki przyjmowane były przez rywalki, które dodatkowo były bardzo skuteczne. Przy wyniku 5:10 Lavarini znów wziął czas.

Tym razem przerwa podziałała na korzyść Biało-Czerwonych. Pogubiły się Ishikawa i Yamada, a asa serwisowego zanotowała Wenerska. Problem w tym, że niedługo później pomyłki znów dawały się naszym siatkarkom we znaki. Japonia odskoczyła na pięć punktów, prowadząc 18:14. Przewagę zresztą zawodniczki z Kraju Kwitnącej Wiśni jeszcze podwyższyły i wygrywając 25:21 doprowadziły do tie-breaka.

Tie-break zadecydował. Japonki jadą do Makau

Ostatni set rozpoczął się od dwupunktowego prowadzenia Japonii po atakach Ishikawy i Wady. Ta druga w końcu została zatrzymana przez Koput. To pozwoliło Polkom na złapanie wiatru w żagle i wyrównanie po przebiciu się Piaseckiej z lewej strony. Niedługo później prowadzenie 7:6 dały ataki Jurczyk spod siatki i Stysiak z prawego skrzydła po prostej. To właśnie Magdalena Stysiak była kluczową zawodniczką naszej kadry w kolejnych akcjach tie-breaka.

Wynik cały czas był bardzo bliski. Żadna z drużyn nie mogła odskoczyć na więcej niż jedno oczko. Po kontrze Japonek na 12:10 sytuacja zrobiła się bardzo trudna. Lavarini wziął czas i raz jeszcze pokrzepił swoje zawodniczki podkreślając, że rywalki też mają swoje kłopoty. I te słowa się sprawdziły - doskonały blok Jurczyk dał remis 13:13. Niestety, to Japonia wygrała 15:13 po asie serwisowym Sato i przypieczętowała awans.

W Final 8 Ligi Narodów oprócz Japonek znalazły się: Amerykanki, Brazylijki, Włoszki, Turczynki, Kanadyjki, Holenderki i Chinki. Spadek z kolei zanotowała reprezentacja Bułgarii. Turniej finałowy odbędzie się w chińskim Makau.

Japonia 3:2 Polska (20:25, 14:25, 25:19, 25:21, 15:13)

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