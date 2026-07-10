Reprezentacja Polski siatkarzy w piątkowy wieczór pokonała w sparingu u siebie Niemców 3:1 (25:17, 25:16, 25:15, 22:25). "Po wysokich wygranych w pierwszych trzech setach, dodatkowa partia padła łupem rywali. Spotkanie to było ostatnim testem przed decydującymi meczami w Lidze Narodów. Już niebawem podopieczni Nikoli Grbicia polecą do Chicago na trzeci turniej fazy zasadniczej LN" - pisał Mateusz Gaweł w relacji z meczu.

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Grbić odkrył karty. Oto skład na ostatni turniej Ligi Narodów

Dla Polaków był to ostatni sparing przed rozpocząciem zmagań w ostatnim tygodniu w rundzie zasadniczej Ligi Narodów. Po zakończeniu spotkania trener Nikola Grbić ogłosił skład Biało-Czerwonych na ten turniej. Jest w nim 17 zawodników (trzech rozgrywających, po dwóch libero oraz atakujących i po pięciu środkowych i przyjmujących).

W składzie są doświadczeni siatkarze - m.in. Wilfredo Leon, Tomas Fornal, Artur Szalpuk, Marcin Komenda, Bartłomiej Bołądź, Aleksander Śliwka czy Kamil Semeniuk. Nie brakuje też bardzo młodych zawodników - m.in. 21-letni Marcel Bakaj, Jakub Nowak czy rok od nich starszy Jakub Majchrzak.

Polacy na ostatnim turnieju zmierzą się z Bułgarią (15 lipca, godz. 19 czasu polskiego), Brazylią (18 lipca, godz. 3), Francją (18 lipca godz. 23) i Stanami Zjednoczonymi (20 lipca, godz. 3).

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Na razie Biało-Czerwoni po 8 spotkaniach z 17 punktami zajmują trzecie miejsce w Lidze Narodów. Mają trzy punkty mniej od prowadzącej Japonii.

Skład reprezentacji Polski na ostatni turniej Ligi Narodów: