Koszmarna kontuzja reprezentanta Polski. "Kość się przemieściła"

Aleksander Śliwka nie ma w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy zbyt dużo szczęścia. Utytułowany siatkarz mierzył się kontuzjami już podczas pobytu w japońskim Suntory Sunbirds. Przez długi czas nie mógł rozwinąć skrzydeł. Liczył, że zdecydowanie lepiej będzie podczas okresu reprezentacyjnego. Tymczasem poważny uraz kostki wykluczył go z gry na kilka miesięcy.

REKLAMA

Zobacz wideo Polscy siatkarze wrócili do kraju po zwycięstwie w Lidze Narodów!

Śliwka ogłosił ws. gry w reprezentacji Polski. Diagnoza niczym wyrok

Dzień przed rozpoczęciem turnieju Ligi Narodów w Gdańsku na treningu kostka Śliwki ułożyła się w nienaturalny sposób. Niestety uraz wykluczył go nie tylko z finiszu Ligi Narodów, ale także z udziału w mistrzostwach świata.

- Od razu wiedziałem, że to poważna kontuzja, na kilka miesięcy przerwy. Dopiero później dowiedziałem się, że jest to również dosyć nietypowe zwichnięcie stawu skokowo-łódkowatego, na które nie ma konkretnego "protokołu" powrotu. Kość łódkowata wypadła ze stawu i przemieściła się w inne miejsce. Trzeba było ją więc ustawić - powiedział Śliwka w rozmowie z portalem sport.tvp.pl.

Dyskomfort siatkarza. Żona mocno mu pomagała

Był czas, kiedy Śliwka musiał korzystać często z pomocy żony. Miał trudności z poruszaniem się. Teraz sprawa wygląda już zdecydowanie lepiej.

- Trzymałem nogę przez większość dnia w górze. Byłem mocno zależny od żony, ponieważ przemieszczanie było ograniczone. Kiedy największy ból zszedł, starałem się ćwiczyć, aby utrzymywać mięśnie w formie i nie wydłużyć niepotrzebnie czasu rekonwalescencji o żmudną i długą odbudowę mięśni oraz czucia - podkreślił przyjmujący reprezentacji Polski.

30-latek liczy na optymistyczny scenariusz. Takowy zakłada powrót do gry pod koniec tego roku. Nie można jednak wykluczyć, że przerwa się przedłuży. Mamy do czynienia z tak nietypowym urazem, że niczego nie można przewidzieć.

Śliwka wciąż jeszcze nie został ogłoszony przez nowy klub. Wiele wskazuje na to, że dołączy do tureckiego Halkbanku Ankara.

Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU