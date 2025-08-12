Polska siatkarka nie zagra na MŚ! "To moja decyzja"

Zobacz wideo

Reprezentacja Polski siatkarek ma za sobą bardzo dobrą pierwszą część sezonu. Podopieczne Stefano Lavariniego sięgnęły w Łodzi po brąz Ligi Narodów. To trzeci z rzędu brąz Polek w imprezie tej rangi. Tym razem w rywalizacji o trzecie miejsce nasze zawodniczki okazały się lepsze od Japonii, wygrywając 3:1. To dobry prognostyk przed zbliżającymi się mistrzostwami świata. Niestety w najważniejszym tegorocznym turnieju nie zagra Weronika Centka-Tietianec.

REKLAMA

Duży dyskomfort Polki. "Moja decyzja"

Dotychczas w tym sezonie Centka-Tietianec była podstawową środkową reprezentacji Polski. Można powiedzieć, że miała duży wkład w sukces w Lidze Narodów.

W rozmowie z kanałem "Siatkarskie Ligi" poinformowała, że kontuzja kciuka jest na tyle uciążliwa, iż nie będzie w stanie zagrać na mistrzostwach świata. To jest równoznaczne z zakończeniem sezonu reprezentacyjnego.

- To moja decyzja, że kończę, bo po prostu ten kciuk, to jest za dużo w tym momencie, szczególnie bólowo. Dla mnie sezon kadrowy się skończył, to była moja decyzja, bo nie widziałam dalej sensu bawienia się z tym palcem, dawania sobie szans. Niestety doszliśmy do takiego momentu, że nie mogłam odbijać palcami - powiedziała.

Oto rywalki Polek na mundialu

W tym roku mistrzostwa świata w siatkówce kobiet zostaną rozegrane w Tajlandii. Polski zespół w fazie grupowej zmierzy się z Niemkami, Kenią oraz Wietnamem. Mundial potrwa od 22 sierpnia do 7 września.

Polki spróbują powalczyć o medal, a po raz ostatni krążek mistrzostw świata nasza kobieca drużyna wywalczyła w 1962 roku (brąz).