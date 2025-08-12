Powrót na stronę główną
Polska siatkarka nie zagra na MŚ! "To moja decyzja"
Reprezentacja Polski siatkarek uda się na mistrzostwa świata w osłabieniu. W turnieju nie zagra Weronika Centka-Tietianiec. Czołowa zawodniczka naszej drużyny sama podjęła taką decyzję. Znamy powód.
Reprezentacja Polski siatkarek, Liga Narodów
Fot. Volleyball World, materiały prasowe FIVB
Reprezentacja Polski siatkarek ma za sobą bardzo dobrą pierwszą część sezonu. Podopieczne Stefano Lavariniego sięgnęły w Łodzi po brąz Ligi Narodów. To trzeci z rzędu brąz Polek w imprezie tej rangi. Tym razem w rywalizacji o trzecie miejsce nasze zawodniczki okazały się lepsze od Japonii, wygrywając 3:1. To dobry prognostyk przed zbliżającymi się mistrzostwami świata. Niestety w najważniejszym tegorocznym turnieju nie zagra Weronika Centka-Tietianec.

Duży dyskomfort Polki. "Moja decyzja"

Dotychczas w tym sezonie Centka-Tietianec była podstawową środkową reprezentacji Polski. Można powiedzieć, że miała duży wkład w sukces w Lidze Narodów.

W rozmowie z kanałem "Siatkarskie Ligi" poinformowała, że kontuzja kciuka jest na tyle uciążliwa, iż nie będzie w stanie zagrać na mistrzostwach świata. To jest równoznaczne z zakończeniem sezonu reprezentacyjnego.

- To moja decyzja, że kończę, bo po prostu ten kciuk, to jest za dużo w tym momencie, szczególnie bólowo. Dla mnie sezon kadrowy się skończył, to była moja decyzja, bo nie widziałam dalej sensu bawienia się z tym palcem, dawania sobie szans. Niestety doszliśmy do takiego momentu, że nie mogłam odbijać palcami - powiedziała.

Oto rywalki Polek na mundialu

W tym roku mistrzostwa świata w siatkówce kobiet zostaną rozegrane w Tajlandii. Polski zespół w fazie grupowej zmierzy się z Niemkami, Kenią oraz Wietnamem. Mundial potrwa od 22 sierpnia do 7 września. 

Polki spróbują powalczyć o medal, a po raz ostatni krążek mistrzostw świata nasza kobieca drużyna wywalczyła w 1962 roku (brąz).

