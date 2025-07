Gwiazdora reprezentacji Polski nie wpuszczono do USA. Oto powód

Męska reprezentacja Polski w siatkówce ma za sobą dwa turnieje w Lidze Narodów. Ostatni z nich rozgrywany był w Stanach Zjednoczonych i tam zawodnicy Nikoli Grbicia wygrali dwa mecze - 3:2 z Kanadą i 3:0 z USA, a dwa przegrali - 2:3 z Włochami i 1:3 z Brazylią. Na ten turniej nie poleciał Rafał Szymura, który nabawił się kontuzji. W jego miejsce udał się Aleksander Śliwka, chociaż pierwotny plan był zupełnie inny.

Tomasz Fornal nie mógł udać się do Stanów Zjednoczonych przez mecz sprzed sześciu lat

Okazuje się, że zamiast Aleksandra Śliwki do Stanów Zjednoczonych miał udać się Tomasz Fornal. Przyjmujący jednak nie dostał wizy! Dlaczego? - Problemy z wizą wynikały z tego, że jeszcze za kadencji Vitala Heynena byłem w Iranie na turnieju. Nie mogłem się przez to ubiegać o szybką procedurę ESTA, a było już za późno, żeby zrobić normalną wizę - powiedział Fornal w rozmowie z portalem WP SportoweFakty.

Rzeczony mecz odbył się w 2019 roku, ale patrząc na bardzo napięte relacje USA i Iranu, to amerykańskie służby prześwietlają każdego, więc nawet wobec naszego zawodnika nie było taryfy ulgowej. Pewnie gdyby Fornal od razu był zgłoszony do turnieju w Chicago, to nie byłoby problemu na wyrobienie wizy.

Jednocześnie przyjmujący zapewnia, że czeka na powrót do gry. - Mógłbym grać od pierwszego weekendu Ligi Narodów i też by było fajnie. Trener miał taką wizję, by dać nam trochę więcej wolnego, swobody. To jest jego decyzja, ale proszę go, żebym już nam tego nie robił - powiedział ze śmiechem.

Kolejny i zarazem ostatni turniej Ligi Narodów reprezentacja Polski rozegra w gdańskiej Ergo Arenie. Rywalami Biało-Czerwonych będą Irańczycy, Kubańczycy, Bułgarzy i Francuzi. Aktualnie Polska zajmuje drugie miejsce w tabeli Ligi Narodów i jest wyprzedzana przez Brazylię.