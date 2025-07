Leon ujawnia ws. reprezentacji Polski. "Musiałem porozmawiać z chłopakami"

- Na początku widziałem, że tak się zastanawiali i myśleli, jak się odzywać do Leona. Teraz już wiedzą, że na luźno i jestem zawodnikiem jak każdy inny - takimi słowami Wilfredo Leon skomentował podejście nowych reprezentantów do swojej osoby. W rozmowie z WP SportoweFakty Leon zdradził też, jak wyobraża sobie powrót do reprezentacji nieobecnych graczy, którzy rok temu zdobyli wicemistrzostwo olimpijskie.