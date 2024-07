Wilfredo Leon już się nie kryje. Powiedział, dlaczego wybrał grę w Polsce

O tym, że Wilfredo Leon latem opuści Sir Safety Perugię na rzecz Bogdanki LUK Lublin, mówiło się już od kilku miesięcy. 30-letni przyjmujący, który w minionym sezonie borykał się z problemami z kolanem, nie przedłużył wygasającego z końcem sezonu kontraktu z włoskim klubem i po sześciu latach postanowił zmienić otoczenie.

W poniedziałek ten transfer stał się faktem. Wilfredo Leon został oficjalnie nowym zawodnikiem Bogdanki LUK Lublin, podpisując z klubem umowę na rok, ale zapowiedział, że będzie dążył do jego przedłużenia. - . - Moim celem jest grać tutaj na najwyższym poziomie jeszcze przez 6-8 lat. Mam nadzieję, że zdrowie mi na to pozwoli. To też czas, który moja córka potrzebuje, by skończyć tutaj szkołę - powiedział Leon na oficjalnej konferencji prasowej.

Wilfredo Leon zagra w Polsce. Zdradził, co zadecydowało o wyborze

Niedawno Wilfredo Leon udzielił wywiadu TVP Sport, w którym zdradził czemu zdecydował się na ofertę drużyny z Lublina. 30-latek nie ukrywał, że głównym czynnikiem przesądzającym o transferze była rodzina. - Dostawałem wiele pytań od fanów, kiedy w końcu będę grać w Polsce i uznaliśmy z żoną, że to już ten czas. Bardzo chcę, by córka poszła tu do szkoły, a syn do przedszkola.

Nie ukrywał też, że spory wpływ na transfer miały kwestie kibicowskie. - Poza tym, chcę tu grać dla kibiców - ujawnił reprezentant Polski.- Teraz, kiedy będę grał w kadrze i klubie z Polski mam nadzieję, że wszystko będzie "wyżej", "lepiej" i ludzie będą przychodzić licznie na mecze - dodał.

Bogdanka w sezonie 2023/24 zajęła w PlusLidze piąte miejsce, ulegając w ćwierćfinale Projektowi Warszawa dopiero po decydującym o losach rywalizacji złotym secie. Pierwszy mecz wygrali warszawianie (3:1), zaś w drugim niespodziewanie to lublinianie zwyciężyli 3:0 i zgodnie z zasadami ligi potrzebny był dodatkowy set. Piąta lokata na koniec sezonu sprawiła, że Bogdanka zagra w Pucharze Challenge, czyli trzecich najważniejszych rozgrywkach w europejskiej siatkówce (po Lidze Mistrzów i Pucharze CEV).

Oprócz Sir Safety Perugii, Leon w przeszłości występował między innymi w takich klubach, jak Ar-Rajjan SC, Zenit Kazań, Orientales de Santiago i Capitalinos.