Internet płonie po zwycięstwie Polski z Brazylią. "Co za moment, by żyć"

Siatkarska reprezentacja Polski wygrała 3:0 z Brazylią w ćwierćfinale Ligi Narodów i Polacy dali prawdziwy pokaz siły w tym spotkaniu (26:24, 25:21, 25:20). W kolejnym meczu kadra zmierzy się z Japonią. Tak na to zwycięstwo zareagowali eksperci. - Co za moment, by żyć - czytamy.

3 Fot. Bartosz Bańka / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl