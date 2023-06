Liga Narodów. Kiedy następny mecz siatkarzy? Polska - USA [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Polacy rozegrali już pierwszy turniej w Japonii, gdzie pokonali Francję (3:1), Iran (3:2) i Bułgarię (3:2) oraz przegrała z Serbią (0:3). W zawodach odbywających się obecnie w Holandii zwyciężyli przeciwko Niemcom (3:2) i gospodarzom (3:2). Reprezentacja Polski w Rotterdamie rozegra jeszcze dwa spotkania.

Liga Narodów siatkarzy. Kiedy następny mecz siatkarzy?

Najbliższy mecz Polacy zagrają już w sobotę 24 czerwca o godzinie 13:00. Reprezentacja Polski zmierzy się z kadrą Stanów Zjednoczonych. Po raz ostatni obie reprezentacje zagrały ze sobą na zeszłorocznych Mistrzostwach Świata. Polacy pokonali wtedy USA w ćwierćfinale 3:2, a ostatecznie na całym turnieju doszli do finału, gdzie przegrali z Włochami 1:3.

Reprezentacja USA wygrała za to ostatni mecz z Polską w Lidze Narodów. Polscy siatkarze prawie rok temu grali z Amerykanami o awans do finału tych rozgrywek. Dwa pierwsze sety skończyły się minimalną porażką biało-czerwonych (22:25 i 23:25), ale w trzecim doszło do deklasacji. Amerykanie wygrali, mając aż 12 punktów przewagi! W meczu o trzecie miejsce Polacy pokonali Włochów 3:0.

Reprezentacje Polski i Stanów Zjednoczonych należą do drużyn, które w Lidze Narodów mają zapewniony stały udział.

Liga Narodów w siatkówce mężczyzn. Kiedy i gdzie oglądać mecz Polska - USA? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]

Spotkanie siatkarskiej Ligi Narodów Polska - USA odbędzie się w sobotę 24 czerwca o godzinie 13:00. Transmisję telewizyjną z tego meczu będzie można obejrzeć na antenie TVP 1 oraz Polsatu Sport. Starcie będzie też dostępne online na stronach sport.tvp.pl i polsatboxgo.pl. Zapraszamy do śledzenia relacji z tego spotkania na stronie Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.