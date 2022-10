Gdzie i kiedy oglądać Polska - Serbia w ćwierćfinale MŚ? [TRANSMISJA TV, STREAM LIVE]

Reprezentacja Polski zagra w ćwierćfinale turnieju tej rangi pierwszy raz od 1952 roku. Wyzwanie nie będzie łatwe. Serbia to aktualny obrońca tytułu.

Polska-Serbia. Nie powtórzyć błędów z pierwszego meczu

Polki są niespodzianką trwających mistrzostw świata w Polsce i Holandii. Po dość słabym początku drugiej fazy odbiły się od dnia. Wygrane 3:0 z kadrą USA, Kanadą 3:2 oraz Niemkami 3:2 oraz korzystne rozstrzygnięcie starcia z Dominikany z Kanadą pozwoliły naszym siatkarką awansować do ćwierćfinału.

Polki już raz na tym turnieju zmierzyły się z Serbkami. Faworyzowane obecne mistrzynie świata zwyciężyły pewnie 3:0. To jednak nie powinna dziwić, bo do tej pory obrońca tytułu wygrał wszystkie starcia, tracąc tylko dwa sety (3:2 z Bułgarią)

Mistrzostwa świata siatkarek. Polska - Serbia. Gdzie i kiedy oglądać? [Transmisja tv, stream online]

Mecz polskich siatkarek z Serbkami rozpocznie się we wtorek (11.10) o godzinie 20:30. Transmisję w telewizji będzie można obejrzeć na antenach TVP Sport i Polsatu Sport. Ponadto w internecie dostępny będzie również stream online na stronie sport.tvp.pl oraz w serwisie Polsat Box Go. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.