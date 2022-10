Trwa piękny sen polskich siatkarek. Ćwierćfinał MŚ to nie wszystko

Po 60 latach polskie siatkarki znalazły się w czołowej ósemce na mistrzostwach świata, a to przecież nie koniec, bo podopieczne Lavariniego mają do rozegrania spotkanie z Serbkami. Jednak nawet bez tego Polki mogą być zadowolone z awansu do ścisłej czołówki rankingu tworzonego przez FIVB.

Zobacz wideo Heynen obiecał kibicom 10 tysięcy puszek piwa, jeśli Polacy wygrają. I się nie udało. "Wow, nie taki był plan"

Polki wygrywają na mistrzostwach świata i awansują do czołowej dziesiątki rankingu

Dzięki dobrym występom na tegorocznym turnieju reprezentacja Polski awansowała do TOP10 rankingu tworzonego przez Międzynarodową Federację Siatkówki. Duży wpływ miała na to ostatnia wygrana nad Niemkami, ponieważ zestawienie FIVB aktualizowane jest po każdym spotkaniu.

W 2020 roku federacja zmodyfikowała zasady w systemie i uwzględnia wyniki ze wszystkich oficjalnych rozgrywek, jak m.in. mistrzostwa świata, mistrzostwa Europy, igrzyska olimpijskie, Liga Narodów, mistrzostwa kontynentalne, czy różnego rodzaju kwalifikacje do turniejów mistrzowskich. Wszystko po to, żeby ranking był jak najbardziej aktualny.

TOP 10 rankingu FIVB:

Włochy- 384 punkty, Brazylia - 383 punkty, Serbia - 372 punkty, USA - 365 punktów, Chiny - 338 punktów, Japonia - 310 punktów, Turcja - 307 punktów, Rosja - 278 punktów, Dominikana - 262 punkty, Polska - 252 punkty.

Tuż za Polkami sklasyfikowane są m.in. reprezentacje Holandii, Niemiec, Belgii czy Tajlandii, które zakończyły już zmagania na tegorocznych mistrzostwach świata. Z czołowej "10" nie oglądamy już reprezentacji Dominikany, która odpadła po drugiej fazie grupowej, oraz Rosji, która została wykluczona po inwazji wojsk kraju Władimira Putina na Ukrainę.

Polki dalej mogą walczyć o poprawienie swojej pozycji. Okazja już we wtorek, 11 października, o 20:30. Wtedy podopieczne Stefano Lavariniego zmierzą się w ćwierćfinale mistrzostw świata z reprezentacją Serbii.