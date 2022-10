Polki w ćwierćfinale MŚ. Polska - Serbia. Gdzie i kiedy obejrzeć? [TRANSMISJA]

Reprezentacja Polski awansowała do ćwierćfinału siatkarskich mistrzostw świata pierwszy raz od 1962 roku. Podopieczne Stefano Lavariniego odniosły wielki sukces, ale polscy kibice wierzą, że to jeszcze nie koniec. Przed naszymi siatkarkami starcie z Serbią. Mecz odbędzie się we wtorek, 11 października o godz. 20:30. Gdzie obejrzeć to spotkanie?

