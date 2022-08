"Na ten moment to nie do przeskoczenia". Nowakowski musi tłumaczyć się pięciolatce

Paweł Zatorski za dwa i pół tygodnia może zostać po raz trzeci z rzędu mistrzem świata w siatkówce. Szansę na taki wyczyn mógł mieć również Piotr Nowakowski. Mógł, bo zdecydował się jednak wiosną zakończyć reprezentacyjną karierę. Tym samym rozgrywany w Polsce i Słowenii turniej obejrzy jako kibic i przyznaje, że nie będzie to dla niego łatwe.

REKLAMA

Zobacz wideo Wilfredo Leon pokazał, jakie ćwiczenia wykonuje podczas rehabilitacji po operacji kolana

Rzeczy ważne i ważniejsze. "Już się, niestety, nie nadaję"

Po poprzednim sezonie w reprezentacji Polski zaszła zmiana pokoleniowa, do której często dochodzi po roku olimpijskim. W przypadku biało-czerwonych pojawił się również nowy trener. Nikola Grbić zrezygnował z kilku doświadczonych kadrowiczów, ale dla Nowakowskiego widział miejsce w składzie. 34-letni środkowy jednak sam powiedział "pas".

- Poprosiłem o tydzień do namysłu, chociaż myśl o końcu przygody z kadrą kiełkowała we mnie już od nieszczęsnych igrzysk w Tokio. Więc ta prośba o zastanowienie była bardziej kurtuazją, by nie odmawiać od razu. Różne czynniki tutaj odegrały rolę. Z wielkim bólem serca musiałem to uczynić. Względy zdrowotne i rodzinne były przy tym najważniejsze - tłumaczy.

Przyznaje, że myślał o szansie na trzeci z rzędu tytuł mistrza świata. To właśnie występu w tej imprezie było mu najbardziej żal.

- Ale potem patrzyłem na moje ukochane dziewczyny i pomyślałem sobie: "Trudno, są ważniejsze rzeczy". Ponadto nie czułem się fizycznie na siłach, żeby o to miejsce w kadrze walczyć, a poziom chłopaków był naprawdę wysoki i dla mnie na ten moment nie do przeskoczenia - ocenia.

A owe "ukochane dziewczyny" to żona Aleksandra i 5-letnia córka Oliwia. One i sprawy zdrowotne sprawiły, że zabrakło go w kadrze także w 2017 roku. Różnica jest taka, że wtedy była to przerwa, a teraz pożegnanie z drużyną narodową. Okazuje się, że Nowakowski musiał się przez to tłumaczyć przed własną pociechą.

- Pytała, czy przypadkiem nie wybieram się na mistrzostwa świata. Ostatnio więcej "kuma", jeśli chodzi o siatkówkę i pytała też, czy już kiedyś udało mi się wygrać ten puchar i czy jeszcze kiedyś go wygram. Musiałem ją zawieść, mówiąc, że – niestety – to już raczej koniec - wspomina gracz, który przyczynił się do zdobycia przez biało-czerwonych pucharu za MŚ w 2014 i 2018 roku.

Skupienie się teraz wyłącznie na występach w klubie ma mu pozwolić na odłożenie momentu przejścia na sportową emeryturę.

- Obawiam się, że ta kariera byłaby krótsza, gdybym wciąż musiał wykazywać się na tych dwóch polach. I pokazać się z jak najlepszej strony, bo wiadomo, że na kadrę nie jedzie się za zasługi. Na ten moment ja, niestety, do niej się już nie nadaję - podsumował zawodnik Projektu Warszawa.

Piotr Nowakowski zrobił rachunek sumienia. "Spadł mi kamień z serca"

Nowakowski: Polaków stać na drugą obronę tytułu. Już pokazali grę na mistrzowskim poziomie

Rozpoczynający się w piątek mundial obejrzy więc z innej niż zwykle perspektywy. Zapewnia, że łzy w oczach mu nie grożą, ale jest pewien, że różnorakie emocje dadzą o sobie wówczas znać.

- Na pewno będzie to mieszanka uczuć. Troszkę smutku, że mnie tam nie ma, troszkę zazdrości, że chłopaki mogą występować przed taką publicznością i reprezentować kraj - wylicza mistrz Europy z 2009 roku i zdobywca trzech brązowych medali w tej imprezie.

Biało-czerwoni mają za sobą w tym sezonie już występ w Lidze Narodów, a w ciągu ostatnich niespełna dwóch tygodni - w ramach bezpośrednich przygotowań do MŚ - rozegrali pięć meczów towarzyskich.

- Trochę ich meczów obejrzałem. Myślę, że połowę na pewno. Tu też był miks emocji. Może nie było ich tak dużo, bo to była LN i sparingi. A na mistrzostwa świata to jednak chciałoby się jeszcze raz pojechać i pograć - przyznaje doświadczony środkowy.

Dodaje też, że oglądając w ubiegłym tygodniu niedawnych kolegów z kadry w Memoriale Huberta Jerzego Wagnera, zwracał uwagę na ich zachowanie.

- Widać było całkiem dużo sportowej złości, ale i dużo szczęśliwych momentów. Wiadomo, niektórzy nie byli jeszcze na swoim najwyższym poziomie, niektórym nie wszystko wychodziło. Ale widać było tę atmosferę i kolektyw, który funkcjonuje już od kilku lat. Na jakim są poziomie? Zawsze będę powtarzał, że stać ich na drugą obronę tytułu w MŚ - podkreśla Nowakowski.

Wśród argumentów na poparcie tej tezy wskazuje, że Polacy zagrają u siebie, mają ogromne wsparcie kibiców, a przede wszystkim sami są wspaniałą drużyną, która w dalszym ciągu jest głodna sukcesów.

- Pokazywała już w tym sezonie, że potrafi grać naprawdę na mistrzowskim poziomie. Ostatnie mecze też pokazały, że są w bardzo dobrej formie, która – mam nadzieję – będzie jeszcze rosła w trakcie turnieju. Nie da się ukryć, że drogę do półfinału mamy w miarę prostą. Nie narzucając im żadnej presji, liczę, że uda się im wejść do strefy medalowej bez większych problemów - ocenia.

Wracając pamięcią do dwóch poprzednich mundiali, zaznacza, że w obu biało-czerwoni mieli pewne problemy, z którymi się jednak uporali.

- Liczy się ostateczny wynik. Są dwa złote medale, pora na trzeci. Moje najlepsze wspomnienia poza tymi dwoma złotymi medalami? Tak dużo się działo podczas kolejnych turniejów i zgrupowań, że ciężko wybrać wydarzenia, które szczególnie mocno utkwiły w pamięci. Cieszę się po prostu z tego, że mogłem być częścią tej drużyny i poniekąd w dalszym ciągu jestem. To sama przyjemność - zapewnia doświadczony siatkarz.

Ma wciąż kontakt z kadrowiczami, którzy szykują się do udziału w MŚ i ma dzięki temu obraz tego, co dzieje się dookoła drużyny. Zapewnia, że panuje tam spokój. Znany z bardzo spokojnego usposobienia Nowakowski, nazywany "Cichym Pitem", w kadrze przez wiele lat był współlokatorem Bartosza Kurka. Żartobliwie nazywali swoje wspólne lokum najcichszym pokojem na świecie. Teraz atakujący mieszka na zgrupowaniach i podczas turniejów reprezentacyjnych z Tomaszem Fornalem.

- Oj, pozmieniało się w tym pokoju, Bartek wziął sobie młodszego... I już nie jest tak najciszej, jak znam charakter Tomka Fornala. No cóż...Bartka strata. Niech żałuje - podsumowuje żartobliwie Nowakowski.