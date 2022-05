Polscy siatkarze rozpoczęli zgrupowanie. Nowy selekcjoner nieobecny

Na pierwszym treningu w nowym sezonie reprezentacyjnym pojawiło się dwunastu zawodników. Zajęcia poprowadził drugi trener kadry Paweł Rusek, który będzie zastępował tymczasowo Nikolę Gribica. Serb bowiem walczy o mistrzostwo Włoch wraz z prowadzonym przez niego Sir Safety Conad Perugia.

Siatkówka: Reprezentacja Polski rozpoczęła treningi

Zgrupowanie polskiej reprezentacji rozpoczęło się we wtorek w Spale, jednak póki co zjawili się na nim tylko zawodnicy, którzy zakończyli już ligowe zmagania. Później dołączą do nich największe gwiazdy kadry z Wilfredo Leonem na czele. Ci, których nie ma jeszcze w Spale, wciąż walczą o medale w swoich ligach. Na pierwszych treningach nieobecny jest także nowy selekcjoner reprezentacji Nikola Grbić, który pracę z kadrą łączy z prowadzeniem Perugii.

Podczas pierwszych zajęć pod okiem Pawła Ruska trenowali: Kamil Szymura, Paweł Zatorski, Jan Firlej, Łukasz Kozub, Jakub Kochanowski, Mateusz Poręba, Karol Urbanowicz, Karol Butryn, Maciej Muzaj, Bartosz Kwolek, Bartłomiej Lipiński, a także Jakub Szymański, który wspomaga grupę w treningach.

Do momentu zakończenia rozgrywek we Włoszech i przyjazdu Nikoli Gribica zajęcia z polskimi siatkarzami prowadził będzie drugi trener Paweł Rusek, a także Bartosz Wojtala, trener przygotowania motorycznego. Jak zapewnia Rusek, wszystko odbywa się po konsultacjach z pierwszym trenerem.

– Jestem w stałym kontakcie z trenerem Grbicem, będziemy pracować według jego planu i zaleceń. Rozpoczynamy w spokojnym rytmie, siatkarze są po różnych okresach wypoczynku. Będziemy dostosowywać zajęcia do ich dyspozycji i powoli wracać do normalnego rytmu - powiedział asystent Gribica, cytowany przez oficjalną stronę Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

Pierwsze oficjalne mecze w tym sezonie reprezentanci Polski rozegrają w czerwcu. Wówczas odbędzie się inauguracyjny weekend Ligi Narodów w Ottawie.