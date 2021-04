Znamy terminarz meczów siatkarskiej Ligi Narodów. Mecze Polek i Polaków przez miesiąc codziennie!

Międzynarodowa Federacji Piłki Siatkowej ogłosiła harmonogram fazy eliminacyjnej Siatkarskiej Ligi Narodów 2021 kobiet i mężczyzn. Reprezentacja Polski kobiet we włoskim Rimini rozpocznie rozgrywki 25 maja od meczu z Włoszkami (godz. 19.30), a zakończy w 15. kolejce, 20 czerwca z Rosją (godz. 16). Półfinały i mecze o medale zaplanowano na 24 i 25 czerwca.

Polacy zaczną z Włochami

Z Włochami (28 maja, godz. 19.30) rozpocznie udział w Lidze Narodów też męska kadra Polski. W ostatniej serii zagra 23 czerwca z Francją. Decydujące pojedynki o medale odbędą się 26 i 27 czerwca.

Tegoroczna edycja Siatkarskiej Ligi Narodów odbędzie się w tzw. "bezpiecznej bańce", czyli przy przestrzeganiu szeregu zasad bezpieczeństwa.

- Nie jest łatwo potraktować trafnie to, co proponuje FIVB. Jest to impreza, której jeszcze nie było. Nawet Puchar Świata rozgrywany w podobnie zbitym terminarzu jednak nie dorównuje jej pod względem wysiłku fizycznego i psychicznego - mówił o imprezie Jacek Nawrocki dla sport.pl.

Od tej edycji wszystkie reprezentacje biorące udział w VNL 2021 będą miały możliwość wymiany do sześciu siatkarek i sześciu siatkarzy. Mając na uwadze szczególne warunki, w jakich odbywać się będzie tegoroczny turniej, zmiana ta została dodatkowo obwarowana szczególnymi wymogami.

Terminarz kadry kobiet

25 maja, 19.30 – Włochy

26 maja, 16.00 – Serbia

27 maja, 18.00 – Turcja

31 maja, 18.00 – Korea

1 czerwca, 13.00 – Belgia

2 czerwca, 18.00 – Dominikana

6 czerwca, 18.00 – Kanada

7 czerwca, 18.00 – Holandia

8 czerwca, 15.00 – Japonia

12 czerwca, 21.00 – Brazylia

13 czerwca, 19.30 – Tajlandia

14 czerwca, 15.00 – Niemcy

18 czerwca, 18.00 – USA

19 czerwca, 16.00 – Chiny

20 czerwca, 16.00 – Rosja

Terminarz kadry męskiej: