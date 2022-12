Szok w Bełchatowie. 10. porażka Skry w sezonie. A wygrywała już 2:0

Piątkowy mecz PGE Skry Bełchatów ze Stalą Nysa był ostatnim tegorocznym spotkaniem w PlusLidze. Kibice z Bełchatowa z pewnością liczyli na zwycięstwo swojej drużyny i udane zakończenie roku. Po drugiej stronie siatki stanął jednak groźny zespół Dawida Plińskiego, który w 3. kolejce był bliski pokonania rywali i przegrał 2:3. Tym razem emocji również nie brakowało.

REKLAMA

Zobacz wideo Polscy sędziowie finału mundialu przywitani na lotnisku

Kto prowadzi 2:0 i nie wygrywa w trzech setach... Skra wypuściła zwycięstwo z rąk, 10. porażka w sezonie

W początkowych fragmentach lepiej prezentowali się przyjezdni, którzy wypracowali sobie kilkupunktową przewagę. Doping kibiców bełchatowian sprawił, że zdołali oni zanotować dwie serie punktowe, co przełożyło się na zwycięstwo 25:20. Drugi set był już rozgrywany od dyktando Skry, która wygrała do 21 i była na dobrej drodze do zwycięstwa.

W trzeciej odsłonie obraz meczu uległ zmianie. Siatkarze z Nysy wyraźnie podkręcili tempo i pokonali rywali do 16. Również w kolejnej partii przyjezdni utrzymywali pewne prowadzenie, co przełożyło się na zwycięstwo 25:21 i wyrównanie stanu meczu. Choć pięć pierwszych punktów w tie-breaku wygrali bełchatowianie, rywale nie tracili wiary w zwycięstwo i po czasie wysforowali się na prowadzenie. Świetna końcówka pozwoliła im wygrać do 12 i cieszyć się z 10. triumfu w sezonie. Na podkreślenie zasługuje fakt, że Stal na zwycięstwo w Bełchatowie czekała aż 6996 dni.

Głównym kreatorem sukcesu ekipy z Nysy był Wassim Ben Tara, który zdobył aż 35 punktów. Atakujący skończył 29 piłek, grając na 63-procentowej skuteczności. Dodatkowo posłał 5 asów serwisowych i zanotował jeden punktowy blok.

Porażka ze Stalą była już 10. przegranym meczem Skry w tym sezonie, a siódmym po 5-setowej walce. To przekłada się nie tylko na niekorzystny bilans meczowy (8 zwycięstw, 10 porażek), ale też na niską pozycję w ligowej tabeli. Zawodnicy Joela Banksa zajmują odległą, 9. lokatę i obecnie znajdują się poza fazą play-off. Jeżeli bełchatowianie myślą o zakończeniu sezonu na dobrym miejscu, muszą zaprezentować w nowym roku znacznie lepszą grę.

Talent rozkwita w polskiej lidze i chce grać w reprezentacji Polski. Nie chce swojego kraju

Obecnie na prowadzeniu w tabeli PlusLigi znajduje się Resovia Rzeszów, która zgromadziła 43 punkty. Takim samym dorobkiem może pochwalić się druga Warta Zawiercie, a podium uzupełnia Jastrzębski Węgiel (42 pkt).

PGE Skra Bełchatów - PSG Stal Nysa 2:3 (25:20, 25:21, 16:25, 21:25, 12:15)