Talent rozkwita w polskiej lidze i chce grać w reprezentacji Polski. Nie chce swojego kraju

Aleksiej Nasewicz to bardzo dobrze rozwijający się siatkarz. Przyjmujący cztery lata temu przeniósł się do Gdańska z Białorusi. Obecnie szlifuje swoje umiejętności w Treflu, który wypromował już kliku solidnych zawodników. 19-latek w rozmowie z portalem WP Sportowe Fakty opowiedział o ciężkich początkach życia w Polsce i rozwoju sportowej kariery.

19-letni talent z Białorusi nawiązał do początków kariery i gry w Treflu Gdańsk. "To właśnie daje impuls, by się rozwinąć"

- Powodem przeprowadzki było lepsze wykształcenie dla mnie i mojego brata. Życie potoczyło się jednak tak, że zostałem sportowcem - rozpoczął zawodnik. Początkowo największym problemem Nasewicza była słaba znajomość języka polskiego. - Od razu poszedłem do liceum. Było bardzo ciężko. Nauczyciel od polskiego się na mnie strasznie uwziął. Nie znałem języka, więc trudno było się dogadać. Jakoś przez to wszystko przebrnąłem i w drugiej, trzeciej klasie było już łatwiej. Znałem więcej słówek i potrafiłem się normalnie dogadać - stwierdził.

Sport towarzyszył 19-latkowi już od najmłodszych lat, co skłoniło go do wybrania takiej drogi dla siebie. Choć trenował m.in. sporty walki, a w szczególności taekwondo, najbardziej spodobała mu się siatkówka, którą uprawiał też jego ojciec. Szybko zaczął treningi i robił coraz większe postępy.

Po przyjeździe do Polski, Nasewicz trafił do drużyny GKS Stoczniowca Gdańsk, a następnie Trefla Lębork, drugiej drużyny Trefla Gdańsk. Dobrymi występami szybko zapracował na awans do pierwszego zespołu. Tam, choć jest głównie rezerwowym, potwierdza swój talent i ma okazję uczyć się od najlepszych, m.in. Mariusza Wlazłego, którego nazywa "dobrym wujkiem". - To jest dla mnie nowy moment w życiu. Jest dziwnie, czasem udaje mi się wejść na boisko, nawet na cały mecz. Powoli do celu. W przyszłości chciałbym się dostać do pierwszego składu - powiedział.

Choć Nasewicz ma już polskie obywatelstwo, nadal gra na białoruskiej licencji. W przyszłości chciałby jednak zagrać w biało-czerwonych barwach. - Dlaczego nie? Jeśli mi się uda, to oczywiście chciałbym spróbować. Nie zastanawiałem się nigdy nad reprezentowaniem Białorusi i w sumie to nie chcę - podsumował.

Trefl Gdańsk prezentuje się w tegorocznym sezonie z dobrej strony. Zawodnicy Igora Juricicia zajmują 5. miejsce w tabeli z dorobkiem z dorobkiem 29 punktów. Nasewicz zaprezentował się jak dotąd w dziewięciu spotkaniach. Najlepiej zaprezentował się w starciu z Jastrzębskim Węglem, w którym rozegrał trzy sety i zdobył 13 punktów.