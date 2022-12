ZAKSA pokonana, kolejna wpadka. Absolutna sensacja. Niebotyczny pierwszy set

Siatkarze z Kędzierzyna-Koźla niemal przez cały poprzedni sezon plasowali się na czele klasyfikacji PlusLigi. W trwającej rywalizacji ligowej nie potrafią się przebić nawet na podium i w 17. meczach ponieśli pięć porażek, czyli o jedną więcej niż w całych poprzednich rozgrywkach. Kolejna wpadka przydarzyła się mistrzom Polski we wtorkowym starciu z Politechniką Lublin, która odniosła historyczne zwycięstwo.

Beniaminek poprzedniego sezonu lepszy od mistrzów Polski. ZAKSA nadal daleka od podium PlusLigi

Pierwszy set spotkania w Lublinie przyniósł niezwykle wyrównaną batalię. Choć w końcowych fragmentach bliżej zwycięstwa była ZAKSA, gospodarze zdołali odrobić stratę i doprowadzić do gry na przewagi. Walka o zwycięstwo nie miała końca, a obie drużyny miały po kilka szans na skończenie partii. Ostatecznie udało się to lublinianom, którzy po ponad 40-minutowej batalii wygrali 39:37.

Dwie kolejne odsłony to już pewna gra zawodników Tuomasa Sammelvuo. Mistrzowie kraju prezentowali pewną grę i nie pozwolili rywalom przejąć inicjatywy. Po wygranych odpowiednio do 18 i 17 można było spodziewać się, że kędzierzynianie sięgną po komplet punktów. Siatkarze z Lublina nie mieli jednak zamiaru odpuszczać i w czwartym secie to oni kontrolowali grę. Przełożyło się to na zwycięstwo 25:23 i doprowadzenie do decydującego tie-breaka.

W piątej partii gospodarze szybko wypracowali sobie przewagę i nie oddali jej już do końca. Siatkarze Politechniki wygrali ją do 10., triumfując po prawie dwuipółgodzinnej walce 3:2 (39:37, 18:25, 17:25, 25:23, 15:10). Tym samym zawodnicy Dariusza Daszkiewicza mogli cieszyć się z pierwszego ligowego zwycięstwa nad aktualnymi mistrzami kraju w historii.

Najlepszym zawodnikiem spotkania wybrano Nicolasa Szerszenia, który zdobył łącznie 19 punktów. Największym dorobkiem mógł się pochwalić Aleksander Śliwka, który zapisał na koncie drużyny 30 punktów. Pobicie najlepszego wyniku w karierze o dwa punkty nie pozwoliło jednak zapewnić ZAKSIE kolejnej wygranej. Najwięcej punktów dla zwycięskiej drużyny zdobył z kolei Szymon Romać (25).

Mistrzowie Polski po 17. kolejkach zajmują czwarte miejsce w tabeli PlusLigi z dorobkiem 34 punktów, a Politechnika Lublin plasuje się dopiero na 11. lokacie (23 pkt). Na podium niezmiennie utrzymują się trzy drużyny. Prowadzi rewelacyjna Warta Zawiercie (43 pkt) przed Jastrzębskim Węglem (41 pkt) i Resovią Rzeszów (40 pkt). Dwie ostatnie drużyny mecz 17. kolejki mają jeszcze jednak przed sobą.

LUK Politechnika Lublin - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 3:2 (39:37, 18:25, 17:25, 25:23, 15:10)

