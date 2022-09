Media: ZAKSA znalazła następcę Kamila Semeniuka

Pod koniec czerwca włoski Sir Safety Perugia oficjalnie potwierdził zakontraktowanie Kamila Semeniuka. Sam klub na swojej stronie oficjalnej określił pozyskanie Polaka jako "bombę transferową". "Zawodnik, którego nikomu nie trzeba przedstawiać! To cudowne, że z nami grasz. Spraw, abyśmy mogli marzyć, Kamil" - napisano z kolei na klubowym Twitterze.

Semeniuk trafił do zespołu, w którym występuje inny reprezentant Polski - Wilfredo Leon. W klubie z Perugii ma zastąpić odchodzącego do Chin Amerykanina Matthew Andersona. W nowym zespole Polak nie spotka jednak selekcjonera reprezentacji Polski i swojego byłego trenera z ZAKSY Nikoli Grbicia, którego charyzmatyczny właściciel Perugii Gino Sirci postanowił zastąpić Andreą Anastasim.

Odejście Semeniuka to spora strata dla Grupy Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Polak był bardzo mocnym punktem drużyny, która dwa razy z rzędu triumfowała w Lidze Mistrzów. Teraz muszą znaleźć zastępstwo i pojawiają się pogłoski, że właśnie znaleźli.

Jak podaje portal sportal.bg, ZAKSA zamierza przejąć bułgarskiego przyjmującego Denisa Karyagina. To niespełna 20-letni zawodnik, który był powołany na trwające mistrzostwa świata. Kibice nie mieli okazji zobaczyć go jednak na boisku. I to się już nie zmieni, bo Bułgaria sensacyjnie odpadła z turnieju już po fazie grupowej.

Karyagin, którego przejście do mistrzów Polski bułgarskie media określają "wielkim transferem, ma 202 cm wzrostu. Ostatnio grał we włoskim Vero Volley Monza, a wcześniej tylko w ligowych rozgrywkach we własnym kraju. Bułgar w polskim klubie będzie miał z kim walczyć o miejsce na pozycji. Trener ma bowiem do wyboru Aleksandra Śliwkę, Wojciecha Żalińskiego i Adriana Staszewskiego.

Na razie nie ma jednak oficjalnego potwierdzenia ze strony triumfatorów Ligi Mistrzów. Tymczasem dziennikarze w Bułgarii twierdzą, że do polskiej ligi zawita także inny ich rodak. GKS Katowice ma ponoć pozyskać Georgiego Seganowa. Rozgrywający miał został w Polsce po mistrzostwach świata.

Ostatnio 29-letni siatkarzy występował w tureckim Allpower Aku Cizre Belediyespor. Klub ze stolicy wojewódzka dolnośląskiego szuka zastępstwa za Micaha Ma’a i być może Bułgar byłby rzeczywiście odpowiednią opcją. Jednak i w tym przypadku nie ma żadnego potwierdzenia.