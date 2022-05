Mistrz olimpijski zostaje w Jastrzębskim Węglu. "Chcę dać jeszcze więcej"

Siatkarze Jastrzębskiego Węgla rywalizują obecnie w finale PlusLigi. Zawodnicy przegrywają jednak póki co 2:0 w rywalizacji do trzech wygranych z ZAKSĄ. W finałowych spotkaniach z dobrej strony pokazywał się Trevor Clevenot - reprezentant Francji i mistrz olimpijski - który zostanie w klubie na kolejny sezon.

Trevor Clevenot przedłużył kontrakt z Jastrzębskim Węglem

Jak poinformował bowiem oficjalny profil klubu Clevenot zostanie w Jastrzębskim Węglu w sezonie 2022/2023: - Klub jest świetny, z wielkimi ambicjami. Walczymy o mistrzostwo i to dlatego chcę zostać. Pragnę dać temu Klubowi więcej. Jestem zadowolony, że udało się w tym sezonie wygrać Superpuchar - to było pierwsze takie trofeum dla Klubu. Ale chcę dać jeszcze więcej i dlatego zostaję na dłużej. Jestem tu niesamowicie szczęśliwy - powiedział Francuz po podpisaniu kontraktu.

Clevenot to reprezentant Francji, który wraz ze swoją kadrą sięgnął po złoty medal w czasie ubiegłych igrzysk olimpijskich. Zawodnik to również dwukrotny triumfator Ligi Światowej (2015, 2017), a także dwa razy otrzymywał brązowy medal: podczas Ligi Światowej (2016) oraz Lidze Narodów (2021).

Przyjmujący jest jednym z trzech Francuzów, którzy występują w Jastrzębskim Węglu. Oprócz niego barwy klubu bronią także Benjamin Toniutti i Stephen Boyer: - Oczywiście, mam tu swoich przyjaciół z kadry narodowej, Benjamina i Stephena. Ale uwielbiam atmosferę w całym zespole i z polskimi zawodnikami również świetnie się dogaduję - dodał Clevenot.

27-latek trafił do PlusLigi z włoskiej Serie A, gdzie występował w m.in. Revivre Milano i Gas Sales Piacenza. - Trevor Clevenot to zawodnik, którego pozyskaliśmy w "trybie awaryjnym" po rejteradzie Tine Urnauta i dziś, z perspektywy kończącego się sezonu, możemy stwierdzić, że był to przysłowiowy strzał w dziesiątkę. Lepsza opcja chyba nie mogła nam się trafić. PlusLiga to niezwykle wymagające rozgrywki, a Trevor w swoim debiutanckim sezonie sprostał oczekiwaniom i udowodnił, że jest klasowym zawodnikiem - skomentował podpisanie kontraktu z siatkarzem prezes Jastrzębskiego Węgla Adam Gorol.