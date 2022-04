Skra Bełchatów nad przepaścią. Niespodziewana porażka w ćwierćfinale PlusLigi

Sporym zaskoczeniem zakończyło się pierwsze ćwierćfinałowe spotkanie fazy play-off PlusLigi. Indykpol AZS Olsztyn triumfował bowiem nad wyżej notowaną ekipą PGE Skry Bełchatów 3:1 (19:25, 26:24, 28:26, 25:14), przybliżając się do półfinałów.

Przed rozpoczęciem spotkania zdawało się, że to ekipa PGE Skry Bełchatów jest zdecydowanym faworytem. Drużyna zakończyła bowiem fazę zasadniczą na trzecim miejscu, a ich dzisiejsi oponenci uplasowali się trzy lokaty niżej. Co więcej, dzieliło ich aż 19 punktów różnicy.

Zaskoczenie w PlusLidze. Indykpol AZS Olsztyn pokonał PGE Skrę Bełchatów

Zgodnie z przewidywaniami drużyna z Bełchatowa lepiej zaprezentowała się w czasie pierwszego seta i wygrała go 25:19, a ostatni punkt zdobył Grzegorz Łomacz po skutecznym zablokowaniu ataku Robberta Andringi. Skra lepiej rozpoczęła również drugi set i udało jej się wyjść na pięciopunktowe prowadzenie. Indykpol AZS Olsztyn nie zamierzał się jednak poddawać i doprowadził do remisu. Gra pomiędzy ekipami była wyrównana i zdobywały one punkt za punktem. Przewagę osiągnęli goście i finalnie wygrali 26:24.

Kolejny set ponownie rozpoczął się od przewagi Skry, jednak dobrze powracający do gry goście znów zdołali doprowadzić do wyrównania i po kilku minutach było już 12:12. Od tego momentu większą skutecznością popisywali się już siatkarze AZS-u i wygrali 28:26.

Czwarty set miał już o wiele bardziej jednostronny przebieg. Siatkarze z Olsztyna świadomi, że to rywale mają więcej do stracenia, punktowali pewnie i do pewnego momentu prowadzili 15:8. Obraz gry już się nie zmienił, a AZS wygrał ostatnią partię gry 25:14. Kolejne spotkanie pomiędzy ekipami odbędzie się w piątek (15.04). Rywalizacja o awans do półfinału toczy się do dwóch wygranych.