"L'Equipe": Kevin Tillie znowu będzie grał w Polsce

Kevin Tillie to aktualny mistrz olimpijski z Tokio, który w sezonie 2021/2022 reprezentuje barwy Tours VB. To drużyna, która pozbawiła nadziei na finał Pucharu CEV PGE Skrę Bełchatów, pokonując ją 3:1. Jednak mimo zwycięstwa z polskim zespołem, klub Kevina nie mógł cieszyć się z triumfu w finale. Tours VB przegrał dwukrotnie z Vero Volley Monza 3:0 i zakończył zmagania ze srebrnym medalem.

Kevin Tillie ponownie w PlusLidze

Jak donoszą francuskie media, w przyszłym sezonie 31-latek pojawi się w polskiej lidze. Nowym klubem siatkarza będzie Projekt Warszawa. Co ciekawe, Francuz występował już w barwach tego zespołu w sezonie 2019/2020. Wcześniej 31-latek rywalizował w PlusLidze razem z Zaksą Kędzierzyn-Koźle w latach 2015-2017, z którą zdobył dwa mistrzostwa Polski (2016, 2017) oraz Puchar Polski (2017).

Później Francuz miał grać dla Jastrzębskiego Węgla, ale ostatecznie do tej współpracy nie doszło. Mimo, że transfer został oficjalnie potwierdzony, to jednak 31-latek zdecydował się kontynuować karierę w Chinach, co było jego marzeniem. Ostatecznie w Beijing Volleyball spędził dwa lata, zdobywając dwa srebrne medale mistrzostw kraju.

Kevin Tillie w Projekt Warszawa. Kluczowe wzmocnienie dla klubu

Powrót Tillie do Warszawy może okazać się ogromnym wzmocnieniem dla zespołu, który prezentuje wysokie aspiracje na przyszłość. W tym sezonie ekipa ze stolicy radzi sobie zdecydowanie poniżej oczekiwań. Zespół zajmuje ósmą lokatę z dorobkiem 36 punktów. Te wyniki nie gwarantują klubowi udziału w fazie play off kończącego się sezonu polskiej ligi. Liderem tabeli pozostaje Jastrzębski Węgiel z 63 punktami na koncie. Na drugim miejscu znajduje się Zaksa Kędzięrzyn-Koźle, tracąca do pierwszego miejsca dwa punkty. Jednak czołówka tabeli może ulec zmianie już w niedzielę, kiedy to dojdzie do spotkania obu drużyn.