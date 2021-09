Zagraniczny zespół może zagrać w PlusLidze! "Liga się rozwija"

Już w październiku rozpoczyna się nowy sezon w siatkarskiej PlusLidze. Choć w nadchodzących rozgrywkach udział wezmą wyłącznie polskie drużyny, to w przyszłości może się to zmienić. Temat ujrzał światło dzienne po wypowiedzi Tomasza Fornala, której udzielił portalowi Polska Siatkówka.

REKLAMA

Zobacz wideo Mistrzostwa Europy pożegnaniem Heynena. O jakie pieniądze walczy kadra?

Zespół z Ukrainy trafi do PlusLigi?

- Ukraińcy mają dosyć fajnie poukładaną drużynę. W tych mistrzostwach prezentują się dobrze. Sądzę, że większość chłopaków reprezentuje barwy ukraińskich klubów, a tamtejsza liga się rozwija. Pojawiają się plotki, że jedna z ekip ma grać w PlusLidze. Jest to coraz mocniejsza liga, więc automatycznie Ukraińcy też są coraz lepszymi zawodnikami - mówił przyjmujący polskiej reprezentacji.

Kamery nagrały zachowanie Bartosza Kurka w czasie meczu. Tak zareagował na popis kolegów [WIDEO]

Na ten moment nie jest jasne, czy faktycznie dojdzie to do skutku, a jeśli tak, to który z ukraińskich zespołów mógłby zasilić szeregi PlusLigi. Niewykluczone, że mógłby to być tamtejszy mistrz kraju Barkom-Każany Lwów, który już wcześniej zgłaszał chęć dołączenia do polskiej ligi.

Z Ukrainą na zakończenie fazy grupowej ME w siatkówce

Reprezentacja Polski zajmuje obecnie drugie miejsce w tabeli grupy A mistrzostw Europy w siatkówce. Ostatnie grupowe spotkanie przeciwko Ukrainie, która po czterech kolejkach plasuje się na trzecim miejscu rozpocznie się w środę 8 września o godzinie 17:30.

Spotkanie pomiędzy reprezentacją Polski i Ukrainą będzie transmitowane na kanałach Polsat Sport i TVP 2. Zapraszamy także do śledzenia tekstowej relacji na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Zmiana godziny meczu siatkarzy. Polska gra z Ukrainą o łatwego rywala w 1/8!

Mocna zagrywka Sport.pl - #StrojeZaAsy w siatkarskich mistrzostwach Europy

Za każdego asa serwisowego polskich siatkarzy w mistrzostwach Europy, redakcja Sport.pl ufunduje stroje meczowe młodym zawodniczkom i zawodnikom. W pierwszych czterech meczach zdobyli zagrywką 28 punktów, co oznacza ufundowanie 84 strojów!

Kolejne asy będziemy odliczać w internecie oraz na nośnikach reklamy zewnętrznej na budynku Cepelii w Warszawie i Dworca Głównego w Katowicach - polskiej nieoficjalnej stolicy siatkówki, w której odbędzie się faza finałowa całej imprezy. Szczegóły akcji tutaj, a regulamin konkursu, w którym rozlosujemy stroje tutaj.