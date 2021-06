Oficjalnie: Paweł Zatorski zmienia klub! Siedem lat i koniec

"Dziś żegnamy kolejnego giganta siatkówki. Jednego z najlepszych libero na świecie, architekta sukcesów ZAKSY, a przede wszystkim świetnego człowieka" - czytamy w pożegnalnym wpisie ZAKSY Kędzierzyn-Koźle na Facebooku. Libero reprezentacji Polski spędził w zespole siedem sezonów, w trakcie których zdobył szereg trofeów.

Najbardziej ze wszystkich z pewnością cieszy zdobycie pucharu siatkarskiej Ligi Mistrzów, po który ZAKSA Kędzierzyn-Koźle sięgnęła w sezonie 2020/2021. Zespół, prowadzony w poprzednich rozgrywkach przez Nikolę Grbicia, to właśnie z Pawłem Zatorskim w składzie dokonał tego historycznego osiągnięcia. Polski zespół triumfował w rozgrywkach po 43 latach, pokonując w Weronie 3:1 włoskie Itas Trentino.

Paweł Zatorski oficjalnie żegna się z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle! "Nie przespałem wielu nocy podejmując decyzję"

- To było dla mnie bardzo trudne, nie ukrywam, że w trakcie podejmowania tej bardzo ważnej decyzji nie przespałem wielu nocy. Sami zastanawialiśmy się, w jaki sposób zakończy się nasza przygoda z klubem, teraz możemy ze spokojną głową powiedzieć, że kończy się w najlepszy możliwy sposób. Możemy wszyscy razem się cieszyć i mam nadzieję, że taki obrazek zostanie zapamiętany - powiedział Paweł Zatorski cytowany przez oficjalną stronę klubową.

- Dziękuję za wszystko, to były piękne lata i nie bez powodu czuliśmy się tutaj jak w domu. Myślę, że to samopoczucie zaważyło nad tym, że tryby w tej wielkie maszynie jaką jest ZAKSA funkcjonowały w bardzo dobry sposób i to przekładało się na świetne wyniki, tak naprawdę na każdej płaszczyźnie - dodał dwukrotny mistrz świata.

Paweł Zatorski dołączył do ZAKSY w 2014 roku. W ciągu siedmiu lat kędzierzynianie z Pawłem w składzie zdobyli trzy tytuły mistrza Polski (2016, 2017, 2019), dwa wicemistrzostwa (2018, 2021), trzy Puchary Polski (2017, 2019, 2021), dwa Superpuchary (2019, 2021) oraz złoto Ligi Mistrzów (2021). Według nieoficjalnych informacji, libero prawdopodobnie pozostanie w PlusLidze i zasili zespół Asseco Resovii Rzeszów.