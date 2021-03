Znamy pierwszych półfinalistów PlusLigi! Dramatyczne starcie Vervy Warszawa z Treflem Gdańsk

Jako pierwsi z awansu mogli się cieszyć siatkarze Jastrzębskiego Węgla. Druga drużyna rundy zasadniczej po raz drugi pewnie pokonali Wartę Zawiercie. Po zwycięstwie 3:0 u siebie przed tygodniem, tym razem zespół Andrei Gardiniego wygrał 3:1 na parkiecie przeciwnika. Gospodarzy stać było tylko na wygranie pierwszego seta, na przewagi 26:24. Kolejne już padły łupem drużyny z Jastrzębia Zdroju, która prowadziła w nich praktycznie od początku do końca, wygrywając kolejno do 18, 23 i 22. 24 punkty dla Jastrzębskiego Węgla zdobył Mohamed Al Hachdadi, ale MVP spotkania wybrano libero tej drużyny – Jakuba Popiwczaka.

Verva uratowała się przed odpadnięciem

Bardzo dużo emocji towarzyszyło meczowi w Warszawie, pomiędzy Vervą a Treflem Gdańsk. Po pierwszych dwóch setach niewiele jednak na to wskazywało, gdyż gospodarze wygrali oba – do 22 i 23 – i wydawali się zmierzać pewnie do wyrównania stanu rywalizacji.

W trzeciej partii przebudziła się drużyna Michała Winiarskiego. Świetnie zaczął się spisywać Bartłomiej Lipiński, dołączył do niego Mariusz Wlazły i głównie dzięki tym zawodnikom Trefl zwyciężył dwukrotnie do 21. Przed tie-breakiem Verva wyglądała na zespół bez... werwy, który za chwilę może się pożegnać z walką o medale w Pluslidze. W decydującym secie siatkarze Andrei Anastasiego stanęli jednak na wysokości zadania. Mieli też odrobinę szczęścia przy piłce meczowej, bo przy stanie 14:13 w niezwykle wyrównanym piątym secie, po zagrywce Michała Kozłowskiego piłka zahaczyła o taśmę i spadła tuż za siatkę, kompletnie zaskakując gdańszczan i kończąc to spotkanie.

Najlepszym zawodnikiem tego pojedynku uznano libero gospodarzy – Damiana Wojtaszka, ale aż trzech zawodników zdobyło ponad 20 punktów – Bartosz Kwolek (Verva, 24 punkty), Bartłomiej Lipiński (Trefl, 23) oraz Mariusz Wlazły (Trefl, 25). Decydujący o awansie do półfinału mecz zostanie rozegrany w środę w Gdańsku, gdzie w pierwszym spotkaniu Trefl ograł Vervę 3:1.

Deklasacja w Rzeszowie

Wydawało się, że hitem sobotniej rywalizacji w PlusLidze będzie mecz w Rzeszowie pomiędzy Resovią a Skrą Bełchatów. Szlagier jednak rozczarował za sprawą gospodarzy. Siatkarze z Rzeszowa nie byli w stanie przeciwstawić się przeciwnikowi.

Skra była lepsza praktycznie w każdym elemencie gry, a w drużynie z Bełchatowa nie było słabego punktu. Przewagę jednak robił przede wszystkim blok, w którym goście zdobyli aż 11 punktów przy 4 rywali. Po wygranych setach przez Skrę do 20 i 21 emocje pojawiły się dopiero w trzeciej, zdecydowanie najbardziej wyrównanej partii. Przy stanie 20:20 wspaniałą serią popisał się rewelacyjny Dusan Petković. Serbski atakujący, który zdobył 15 punktów i został MVP meczu, najpierw skończył atak z prawego skrzydła, a następnie posłał dwie bomby serwisowe, czym dał swojej drużynie trzy punkty przewagi, której Skra już nie zmarnowała. Wygrała 25:22, cały mecz zaskakująco gładko 3:0 i zameldowała się w najlepszej czwórce w Polsce.

W niedzielę przed szansą awansu do półfinału staną finaliści siatkarskiej Ligi Mistrzów – siatkarze ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Mistrzowie Polski rozegrają w Suwałkach drugi mecz ćwierćfinałowy z miejscowym Ślepskiem.

Ćwierćfinały PlusLigi:

Aluron CMC Warta Zawiercie – Jastrzębski Węgiel 1:3 (26:24, 18:25, 23:25, 22:25)

Stan rywalizacji: 2:0 dla Jastrzębskiego Węgla, awans jastrzębian.

Verva Warszawa Orlen Paliwa – Trefl Gdańsk 3:2 (25:22, 25:23, 21:25, 21:25, 15:13)

Stan rywalizacji: 1:1.

Asseco Resovia Rzeszów – PGE Skra Bełchatów 0:3 (20:25, 21:25, 22:25)

Stan rywalizacji: 2:0 dla Skry, awans bełchatowian.

Ślepsk Malow Suwałki – Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (niedziela, 14:45)

Stan rywalizacji: 1:0 dla ZAKSY.