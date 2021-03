Transferowy hit Skry Bełchatów blisko! Wielki powrót

Włoski dziennikarz jako pierwszy poinformował o prowadzonych negocjacjach PGE Skry Bełchatów z Aleksandarem Atanasijeviciem. Jak pisze agencja "Volleyball-Forever", Serb rozstał się z włoską drużyną Sir Safety Perugia, w której występował od 2013 r.

Wielki powrót do korzeni. Atanasijević ponownie zagra w Skrze Bełchatów?

Aleksandar Atanasijević występował w Skrze w latach 2011-2013. Powrót 29-letniego Serba zdaje się być bardzo prawdopodobny, czemu nie zaprzeczył także prezes klubu. - Nie mogę powiedzieć więcej niż to, że jesteśmy w trakcie rozmów - powiedział w TVP Sport Konrad Piechocki.

Atanasijević z drużyną PGE Skra Bełchatów zdobył wicemistrzostwo Polski, Puchar Polski, Superpuchar Polski, srebro w Lidze Mistrzów oraz brązowy medal Klubowych Mistrzostw Świata. Jest także dwukrotnym mistrzem Europy (2011, 2019). Po transferze do Sir Safety Perugia Atanasijević triumfował w rozgrywkach krajowych m.in. dwukrotnie zdobywając Puchar Włoch czy trzykrotnie Superpuchar. Warto wspomnieć, że siatkarzy Perugii prowadzi selekcjoner reprezentacji Polski w siatkówce mężczyzn Vital Heynen.

Po 25 spotkaniach PGE Skra Bełchatów zajmuje 6. miejsce w PlusLidze ze stratą 22 punktów do lidera tabeli Grupy Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. We wtorek siatkarze Michała Gogola wylecą do Rosji na rewanżowe spotkanie siatkarskiej Ligi Mistrzów z Zenitem Kazań. W pierwszym meczu ćwierćfinałowym polski zespół przegrał 1:3. Mecz odbędzie się w czwartek 4 marca o godz. 16:00 czasu polskiego.