Mariusz Wlazły zdradził szczegóły hitowego transferu. "To był jeden z kluczowych powodów"

Mariusz Wlazły odejście z PGE Skry Bełchatów ogłosił już w marcu. Atakujący grał tam przez 17 lat. Przyznawał, że prowadził rozmowy z trenerem gdańszczan Michałem Winiarskim, ale przyszłość siatkarza do tej pory nie była bliżej znana. Kontrakt Wlazłego będzie obowiązywał od 1 lipca przez jeden sezon.

- Dla mnie ważną kwestią przy podejmowaniu decyzji były zaufanie, wiara w moje możliwości i doświadczenie. Czułem się doceniony, gdy Michał (Winiarski - przyp. red.) podkreślił, że jestem atakującym światowej klasy. Znamy się prywatnie, ale Michał ma ogromny szacunek wobec mojej osoby i działa to w dwie strony - choć ma małe doświadczenie w pracy trenera znakomicie sobie radzi. Nie mam wątpliwości, że to odpowiednia osoba na odpowiednim miejscu. Kilka razy rozmawialiśmy przez telefon. Michał wyjaśnił, jak ważną rolę będę odgrywał w drużynie. To był jeden z głównych powodów, dlaczego przyszedłem do Gdańska - podkreślił Wlazły podczas konferencji prasowej.

Choć Wlazły i Winiarski są dobrymi przyjaciółmi, w Treflu będzie obowiązywał podział w ich relacji na role trenera i zawodnika. - Potrafię okazać szacunek dla moich zwierzchników i nie stanowi to dla mnie żadnego problemu. Są momenty, kiedy można pozwolić sobie na troszeczkę więcej, ale to poza boiskiem. Michał będzie mną kierował, muszę mu się więc podporządkować. To człowiek, który prowadzi ten zespół i ma swoją filozofię, a ja z pełnym zaufaniem podchodzę do jego pracy. Nie mogę się doczekać naszej współpracy. Myślę, że będzie owocna - dodał nowy zawodnik Trefla Gdańsk.

Winiarski i Wlazły wspólnie reprezentowali PGE Skrę Bełchatów w latach 2009-2013 oraz 2014-2017. Zakończenie kariery Michał Winiarski ogłosił w kwietniu trzy lata temu. Od tamtego czasu pracował jako asystent trenera w klubie z Bełchatowa, a obecnie obejmuje stanowisko trenera Trefla Gdańsk. Obaj siatkarze zdobyli z reprezentacją Polski złoty medal Mistrzostw Świata w 2014 roku oraz srebrny w 2006 roku.

