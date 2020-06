Oficjalnie: Hitowy transfer beniaminka PlusLigi! Sprowadzili byłego reprezentanta

To szesnasty klub Bartmana w trakcie jego trwającej już szesnaście lat kariery. Do tej pory grał już w ośmiu krajach. Do PlusLigi zawodnik wrócił w zeszłym sezonie, który spędził, występując w barwach Asseco Resovii. Teraz były reprezentant Polski podpisał kontrakt ze Stalą Nysa na jeden sezon. Drużyna zagra w przyszłym sezonie PlusLigi, choć nie zostało to jeszcze oficjalnie potwierdzone. Pomyślnie przeszła jednak weryfikację przeprowadzoną przez Polską Ligę Siatkówki i otrzyma licencję.

Reprezentant Polski bohaterem hitowego transferu beniaminka PlusLigi

Jak informuje "Przegląd Sportowy" do drużyny zostanie sprowadzony także drugi atakujący - Wassim Ben Tara. Przez to Zbigniew Bartman zostanie przesunięty na pozycję przyjmującego. Od dłuższego czasu mówi się, że do Nysy ma trafić także rozgrywający powoływany reprezentacji Polski, Marcin Komenda. W zeszłym sezonie razem z Bartmanem grał dla Asseco Resovii.

Bartman rozegrał w polskiej kadrze 137 spotkań. Jest złotym medalistą mistrzostw Europy i zwycięzcą Ligi Światowej z 2012 roku, podczas której wybrano go najlepszym atakującym turnieju finałowego w Sofii. 33-latek grał już wcześniej na pozycji przyjmującego, m.in. w Jastrzębskim Węglu.

