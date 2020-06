Znamy nowego trenera polskiego ćwierćfinalisty Ligi Mistrzów! To początek ogromnych zmian!

Reynolds to postać doskonale znana kibicom z Jastrzębia, ale wreszcie dostaje rolę, na którą czekał już kilka lat. Do tej pory był jedynie asystentem Marka Lebedewa trzy lata temu i Roberto Santilliego w niedawno zakończonym sezonie. Prowadził też zespół jako trener tymczasowy po odejściu Włocha i wygrał mecze z Aluronem Virtu CMC Zawiercie, Cerradem Eneą Czarnymi Radom oraz PGE Skrą Bełchatów. - Lukem Reynolds dokonał takiego małego przełomu i odbudowy. Byliśmy bardzo napędzeni tymi wygranymi - mówił dla Sport.pl w końcówce lutego prezes Jastrzębskiego Węgla, Adam Gorol.

Nowy trener dla Jastrzębskiego Węgla. W końcu dostaje szansę!

Wtedy wybór padł na Slobodana Kovaca, a Australijczyk udał się trenować Berlin Recycling Volleys. Teraz po zmianach zapowiedzianych przez władze klubu i odejściu serbskiego szkoleniowca, "nastał czas Reynoldsa". - To dla mnie olbrzymi zaszczyt. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, by klub oraz jastrzębskie środowisko siatkarskie było dumne ze swojej drużyny. Czuję się tutaj jak w domu, jak w gronie rodzinnym. Mówiąc o rodzinie, mam na myśli zarówno członków sztabu szkoleniowego, pracowników administracji, zarząd, a także zawodników, z którymi współpracuję. Każdy w tym klubie jest serdeczny i przychodzi się tutaj nie tylko jak do pracy, ale do miejsca, które kochasz i które sprawia, że czujesz się szczęśliwszy - tłumaczył nowy trener jastrzębian.

W zeszłym sezonie największym sukcesem Jastrzębskiego Węgla był awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów CEV, po wcześniejszym dwukrotnym pokonaniu w grupie rosyjskiego giganta - Zenitu Kazań. Nowy trener i zapewnienia zarządu władz klubu zapowiadają szereg transferów w polskim klubie.

