Oficjalnie: Mariusz Wlazły ma nowy klub! Wraca legendarny duet reprezentacji Polski!

0roman0 godzinę temu Oceniono 2 razy 2

Wlazły to zawodnik który miał papiery na czołowego zawodnika nie tylko w Polsce (bo tu do takich należał) ale i w Europie. Coś jednak poszło nie tak. Może wystarczyło mu to co osiągnął, może nie miał motywacji do cięższych treningów i gry w najlepszych klubach Europy. Teraz to już nie ważne. Lata lecą i co by nie mówić to już koniec kariery. Ale pewien niedosyt pozostał.