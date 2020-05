Kadziewicz zdradził nowy klub Mariusza Wlazłego. Wielki hit transferowy!

W marcu Mariusz Wlazły w programie "7. strefa" na antenie Polsatu Sport ogłosił, że odchodzi ze Skry Bełchatów po zakończeniu obecnego sezonu PlusLigi. Nie zdradził jednak, gdzie będzie kontynuował swoją karierę. Wiadomo jedynie, że pozostanie w polskiej lidze.

REKLAMA

Zobacz wideo Bartosz Kurek o koronawirusie: Nie słuchajmy blogerów, modelek, gwiazd

Atakujący w Bełchatowie grał przez 17 lat i stał się żywą legendą klubu. - Nie mogę zaprzeczyć, że prowadziłem rozmowy z klubem z Gdańska. Tak jak powiedział Michał, jesteśmy w trudnym czasie i wszystkie kluby muszą najpierw określić swe przyszłoroczne budżety - powiedział Wlazły w programie "7" strefa.

Kadziewicz jest pewny transferu Wlazłego do Trefla Gdańsk

Łukasz Kadziewicz w rozmowie z portalem polsatsport.pl ujawnił, że przejście legendy Skry Bełchatów do ekipy z Gdańska jest przesądzone. - Jestem pewien, że ściągnięcie do Gdańska Mariusza Wlazłego to będzie początek budowy czegoś większego. Mariusz oczywiście jest już na końcu swej kariery, ale to jest taki gigant naszej ligi, że z nim w składzie, każda drużyna zyskuje na jakości. Zresztą nie sądzę, że Wlazły odszedł ze Skry tylko dlatego, że kumpluje się w Michałem Winiarskim. Sądzę, że razem z "Winiarem" stworzą duet, który pociągnie Trefla. Nie tylko sportowo, ale też marketingowo - powiedział były kolega Wlazłego, z którym grał razem w reprezentacji Polski, a w 2006 roku wywalczyli srebro na mistrzostwach świata.

Wlazły doskonale zna się z Winiarskim. Obaj reprezentowali PGE Skrę Bełchatów w latach 2009-2013 oraz 2014-2017. Michał Winiarski ogłosił zakończenie kariery w kwietniu trzy lata temu. Od tamtego czasu pracował jako asystent trenera w Bełchatowie, a od 2019 roku obejmuje stanowisko trenera Trefla Gdańsk. Obaj siatkarze zdobyli z reprezentacją Polski złoty medal mistrzostw świata w 2014 roku oraz srebrny w 2006 roku.

Wlazły to legenda PGE Skry Bełchatów. Trafił do niej w 2003 roku i od tamtej pory stał się jednym z najlepszych atakujących w historii PlusLigi, który później został przekwalifikowany na przyjmującego. Aż dziewięciokrotnie sięgał ze Skrą po tytuły mistrzów Polski (2005-2011, 2014, 2018), siedmiokrotnie wygrywał Pucharu Polski (2005-2007, 2009, 2011-2012, 2016). W 2012 r. zagrał w finale Ligi Mistrzów.

Wlazły reprezentował także Polskę w latach 2005-2014. W kadrze rozegrał 155 spotkań. Wraz z reprezentacją zdobył srebrny medal mistrzostw świata w 2006 r. i tytuł mistrza świata w 2014 roku. W turnieju rozgrywanym w Polsce zdobył także tytuły MVP i najlepszego atakującego mistrzostw.

Przeczytaj także: