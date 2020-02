Osłabiona PGE Skra rozbita przez Jastrzębski Węgiel! Jednostronny hit PlusLigi!

Jastrzębski Węgiel wygrał 3:0 (25:22, 25:23, 25:19) na wyjeździe z PGE Skrą Bełchatów we wtorkowym hicie PlusLigi. Zawodnicy Slobodana Kovaca pozostali jednak na czwartej pozycji w tabeli ligowych rozgrywek, choć zmniejszyli stratę do PGE Skry do zaledwie trzech punktów.

Fot. Grzegorz Celejewski / Agencja Gazeta

