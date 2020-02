Kontuzja atakującego siatkarskiej reprezentancji Polski! Przejdzie operację

Atakujący ZAKSY Kędzierzyn-Koźle i reprezentacji Polski, Łukasz Kaczmarek miał wrócić do gry po powikłaniach grypowych. W piątek podczas treningu przed meczem z Asseco Resovią doznał jednak kontuzji. Polak złamał kość śródstopia i musi poddać się operacji. Podczas spotkania siedział za bandami z nogą w gipsie.

Do sytuacji odniósł się Sebastian Świderski, prezes ZAKSA S.A. – W najbliższym tygodniu Łukasza czeka zabieg operacyjny. Liczymy, że będzie z nami i do końca sezonu wróci, nawet jeżeli nie w 100% to w jakimś stopniu. Na pewno jednak nie będziemy się spieszyć ani robić nic na siłę – zapewniał.

Razem z Aleksandrem Śliwką, Kaczmarek zdecydował się przedłużyć kontrakt z klubem. -Tutaj mamy wszystko, czego potrzebuje siatkarz – przekonywał przyjmujący.

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle bez Kaczmarka w składzie wygrała mecz 20. kolejki PlusLigi przeciwko Asseco Resovii 3:0 (25:20, 25:22, 25:19). W ligowej tabeli są jednak za Vervą Warszawa, która wygrała w sobotę z PGE Skrą Bełchatów i wskoczyła na miejsce lidera rozgrywek.