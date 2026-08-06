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W Rosji zawrzało. "Polska stawia nieakceptowalne warunki"

- Dla nas bezpieczeństwo naszych siatkarzy jest oczywiście priorytetem - deklarowała Swietłana Żurowa. Deputowana Dumy Państwowej poparła decyzję rosyjskiej federacji w sprawie udziału w mistrzostwach świata 2027, twierdząc, że na jej rodaków w Polsce czeka zbyt wiele zagrożeń. Wskazała je.
Flaga Rosji
Fot. Michał Ryniak / Agencja Wyborcza.pl

Rosjanie wystąpią w kolejnej edycji Ligi Narodów - taką informację we wtorek, 4 sierpnia, przekazała FIVB. W tym samym roku w Polsce odbędą się mistrzostwa świata, ale, jak się okazuje, na nich obywateli Władimira Putina nie zobaczymy. Powód? Sami zrezygnowali, tłumacząc to względami bezpieczeństwa. Dawid Franek ze Sport.pl pisał jednak, że decyzja Rosjan może mieć tzw. drugie dno. Chodzi o igrzyska olimpijskie.

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Żurowa grzmi ws. Polski. "Tam zawsze jest ryzyko prowokacji"

Głos w sprawie rezygnacji Rosjan z MŚ 2027 zabrała Swietłana Żurowa. Mistrzyni olimpijska z 2006 roku w łyżwiarstwie szybkim, a obecnie deputowana Dumy Państwowej, nie gryzła się w język i zaatakowała Polskę. Padły poważne oskarżenia.

- To kraj, który stawia Rosji nieakceptowalne warunki wjazdu - zaczęła działaczka, cytowana przez worldinform.ru. To był dopiero początek zarzutów. - Tam zawsze jest ryzyko prowokacji. A w tym przypadku takie potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa stanowią ryzyko. Dla nas bezpieczeństwo naszych siatkarzy jest oczywiście priorytetem - podkreślała, sugerując, że popiera decyzję rosyjskiej federacji.

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Żurowa wyraziła też zaniepokojenie tym, jakie konsekwencje dla kadry może mieć rezygnacja z MŚ. - Ważne jest to, by absencja naszych zawodników na MŚ nie wpłynęła negatywnie na proces kwalifikacji olimpijskiej - dodawała.

Rosjanie oburzeni ws. MŚ 2027

Nie tylko Żurowa była krytycznie nastawiona do Polski. - Rosji nie będzie na mistrzostwach świata w Polsce? Estonii odebrano prawo do organizacji mistrzostw Europy w szermierce z powodu niedopuszczenia Rosji, z Polakami należy postąpić dokładnie tak samo - domagał się Aleksandr Tichonow, były rosyjski mistrz olimpijski w biathlonie

Z kolei z samej decyzji rosyjskiej federacji niezadowolony był Aleksiej Spiridonow. - Uważam, że federacja postąpiła źle, odmawiając udziału w mistrzostwach świata w Polsce! Skoro pozwolono nam wziąć udział, to co za różnica, gdzie gramy - w Polsce, we Włoszech czy na księżycu? Musimy grać! - twierdził

Mistrzostwa świata w siatkówce panów odbędą się w dniach 10-26 września 2027 roku. Udział wezmą 32 nacje, z czego dwie mają już zagwarantowany start. Mowa o reprezentacji Polski, jako gospodarzu, a także Włochach, obrońcach tytułu. 

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