Lavarini zmieni pracę? "Jego intencje pozostają niewiadomą"

Reprezentacja Polski mężczyzn zdobyła złoty medal siatkarskiej Ligi Narodów. Dużo słabszy wynik w tym roku osiągnęła kadra kobiet, która zajęła ósme miejsce w fazie zasadniczej i zabrakło jej punktu, by zagrać w turnieju finałowym. Tuż po meczach Polek było głośno o słowach Joanny Wołosz. - Wydaje mi się, że nastały czasy, w których zawodniczki, które osiągną coś małego, gdzieś wyjadą, zaczynają mieć o sobie chyba za wysokie mniemanie. Za bardzo liczy się dla mnie szacunek do koszulki reprezentacyjnej - mówiła zawodniczka Imoco Congeliano.

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Lavarini może pracować w Turcji. "Jego intencje pozostają niewiadomą"

Stefano Lavarini jest selekcjonerem Polek od 2022 r., a poza tym od dwóch sezonów odpowiadał za wyniki Vero Volley Milano. Tam Lavarini zdobył Superpuchar Włoch, a także dwukrotnie został wicemistrzem kraju. W sezonie 2024/25 Vero Volley Milano wywalczyło brązowy medal w siatkarskiej Lidze Mistrzyń. Nie należy wykluczać, że za moment Lavarini będzie miał nowego pracodawcę.

Jak podaje serwis volleyball.it, Lavarini może zostać nowym trenerem Fenerbahce Stambuł. W ostatnich miesiącach w tym klubie pracował Marcello Abbondanza, ale współpraca między obiema stronami została zakończona po zakończeniu poprzedniego sezonu. Teraz Lavarini jest faworytem dla władz Fenerbahce. "Operacja jest skomplikowana, ale nie niemożliwa. W obliczu wysokiej oferty finansowej i potencjalnej zapłaty kar umownych, zespół z Mediolanu może znaleźć się w sytuacji, w której będzie mógł ocenić ofertę" - czytamy.

Na razie Lavarini nie podjął decyzji, a "jego intencje pozostają niewiadomą". Warto zaznaczyć, że Lavarini był trenerem Fenerbahce w sezonie 2023/24. Gdyby angaż Lavariniego nie doszedł do skutku, to Fenerbahce zdecyduje się na zatrudnienie Ferhata Akbasa, który jest selekcjonerem żeńskiej reprezentacji Japonii.

Wcześniej Lavarini pracował w takich klubach, jak Volley Bergamo (2012-2017), Minas Tenis Clube (2017-2019), Volley Busto Arsizio (2019-2020) czy Igor Gorgonzola Novara (2020-2023). Lavarini ma ważną umowę z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej do igrzysk olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku, ale jest w niej zawarta "opcja weryfikacji", z której federacja może skorzystać w tym roku.

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Teraz Lavarini będzie przygotowywał Polki do udziału w mistrzostwach Europy, które odbędą się w dniach 21 sierpnia - 6 września w Turcji, Czechach, Szwecji i w Azerbejdżanie. Polska zagra w grupie z Węgrami (22.08), Łotwą (24.08), Słowenią (25.08), Niemcami (27.08) i Turcją (28.08).