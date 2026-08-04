Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej (FIVB) ogłosiła, iż zarówno żeńska, jak i męska reprezentacja Rosji weźmie udział w przyszłorocznej edycji Ligi Narodów. "Sbornej" nie oglądaliśmy w rozgrywkach międzynarodowych od czasu wybuchu wojny na Ukrainie w lutym 2022 roku.

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Rosjanie nie zagrają na MŚ w Polsce

Decyzja FIVB wzbudziła ogromne kontrowersje w świecie siatkówki, wszak nie wiadomo jak reagować będą na obecność rosyjskich siatkarzy ich rywale oraz fani zgromadzeni w halach. Międzynarodowa Federacja ogłosiła jednocześnie, iż na mistrzostwach świata, które w przyszłym roku odbędą się w Polsce, zabraknie rosyjskich zawodników. Jak oficjalnie przekazano, to tamtejszy związek miał zrezygnować z udziału w imprezie w obawie o bezpieczeństwo swoich zawodników oraz sztabu.

Decyzja związku może mieć także drugie dno, które dotyczy kwestii awansu na igrzyska olimpijskie, które w 2028 roku odbędą się w Los Angeles. Szerzej o tym pisał na łamach Sport.pl Dawid Franek: Rezygnacja Rosji z przyjazdu do Polski ma drugie dno.

Spiridonow grzmi ws. absencji Rosjan

Głos w tej sprawie zabrał także reprezentant "Sbornej" Aleksiej Spiridonow. 38-latek znany był w przeszłości z pogardliwych wypowiedzi i obrażania Polski. Po porażce Rosjan z Polską w trakcie MŚ 2014 w Łodzi "Spirik" opluł jednego z kibiców w Atlas Arenie, co dodatkowo wznieciło niechęć do siatkarza nad Wisłą. W rosyjskich mediach zawodnik wypowiedział się na temat decyzji rodzimego związku. - Uważam, że federacja postąpiła źle, odmawiając udziału w mistrzostwach świata w Polsce! Skoro pozwolono nam wziąć udział, to co za różnica, gdzie gramy - w Polsce, we Włoszech czy na księżycu? Musimy grać! - grzmiał.

Spiridonow wspomniał także MŚ w Polsce w 2014 roku. - Graliśmy już w Polsce w 2014 r., kiedy doszło do konfliktu z Krymem. Nie było łatwo. No cóż, jakoś graliśmy, i co z tego? Musimy iść i grać! Bylibyśmy faworytami, jak zawsze - skwitował.

Przyszłoroczne mistrzostwa świata w naszym kraju potrwają od 10 do 26 września. Spotkania rozgrywane będą w Gdańsku (Ergo Arena), Olsztynie (Hala Urania), Łodzi (Atlas Arena), Katowicach (Spodek) oraz Krakowie (Tauron Arena). W stolicy Małopolski odbędą się decydujące o medalach mecze.