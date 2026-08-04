Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej (FIVB) na początku lipca postanowiła przywrócić Rosję do międzynarodowej rywalizacji. Było to konsekwencją wcześniejszej decyzji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego o tymczasowym odwieszeniu Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego. Ruch ten od początku wzbudzał wiele emocji, ponieważ rosyjskie reprezentacje pozostawały wykluczone z międzynarodowych rozgrywek od czasu rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji na Ukrainę.

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Chłodna kalkulacja Rosji. Wszystkie siły na Ligę Narodów

We wtorek FIVB przekazała kolejne ważne informacje dotyczące występów Rosjan. Federacja poinformowała, że męska reprezentacja Rosji dobrowolnie zrezygnowała z udziału w przyszłorocznych mistrzostwach świata, które odbędą się w Polsce. Oficjalnym powodem mają być względy bezpieczeństwa.

Jednocześnie potwierdzono, że zarówno męska, jak i żeńska reprezentacja Rosji wystąpią w przyszłorocznej edycji Ligi Narodów. Obie drużyny zostaną dopuszczone do rozgrywek jako dodatkowi uczestnicy. Oznacza to, że zamiast standardowych 18 zespołów, w sezonie 2027 w rywalizacji weźmie udział po 19 reprezentacji. Takie rozwiązanie ma zapobiec odebraniu miejsca drużynom, które wywalczyły awans sportowy do przyszłorocznej edycji.

Choć decyzja o rezygnacji z mistrzostw świata może wydawać się zaskakująca, wiele wskazuje na to, że Rosjanie kierują się chłodną kalkulacją. Ich głównym celem mogą być igrzyska olimpijskie w Los Angeles w 2028 roku.

Awans na turniej olimpijski będzie można wywalczyć nie tylko poprzez sukcesy w mistrzostwach świata czy mistrzostwach kontynentalnych. Przepustkę zapewnią również miejsca w światowym rankingu FIVB.

Obecnie Rosja zajmuje w nim trzecie miejsce. Choć w przyszłym roku może oczywiście stracić część punktów, wszystko wskazuje na to, że będzie koncentrować się na utrzymaniu wysokiej pozycji właśnie dzięki występom w Lidze Narodów. Jeszcze przed zawieszeniem Sborna dwukrotnie triumfowała w tych rozgrywkach.

Na taki scenariusz zwrócił uwagę również dziennikarz Kacper Merk. "Ciekawy manewr FIVB: oficjalnie potwierdzili dziś, że rosyjscy siatkarze w 2027 roku zagrają w Lidze Narodów, ale równocześnie nie wystąpią w MŚ w Polsce. Na IO pojadą mistrzowie kontynentów z tego roku, 3 zespoły z naszych MŚ + 3 z rankingu FIVB - i w to będzie celować Rosja" - napisał na platformie X.