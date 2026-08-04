Rosjanie komentują decyzję ws. przyjazdu na MŚ w Polsce

Na początku lipca Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej (FIVB) przychyliła się do rekomendacji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego i przywróciła Rosję do rywalizacji na arenie międzynarodowej. Rosjanie od razu wrócili do rankingu i - wszystko na to wskazuje - niedługo wrócą do rywalizacji.

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Rosjanie komentują, dlaczego nie zagrają na MŚ w Polsce

Tak się składa, że przyszłoroczne mistrzostwa świata odbędą się w... Polsce w dniach 10-26 września. Więc nie wiadomo było, co dalej. Teraz FIVB wydała komunikat w którym poinformowała, że... Rosja nie wystąpi na mistrzostwach świata w Polsce. "Rosyjska Federacja Piłki Siatkowej oficjalnie powiadomiła FIVB, że dobrowolnie zdecydowała się nie brać udziału w turnieju" - czytamy.

"To zatem zamyka temat potencjalnego odebrania organizacji MŚ Polsce. Pojawiały się uzasadnione obawy, że w przypadku występu Rosji i niewpuszczeniu siatkarzy z tego kraju do Polski, turniej zostanie nam odebrany. - Mam takie myśli, że mogą nam odebrać turniej - komentował Sebastian Świderski, prezes PZPS, w rozmowie z Łukaszem Jachimiakiem ze Sport.pl" - pisaliśmy na łamach Sport.pl.

Teraz głos na ten temat zabrali Rosjanie, którzy informują, iż męska reprezentacja zrezygnowała ze względu na... "obawy dotyczące bezpieczeństwa" - pisze w nagłówku championat.com.

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O wszystkim poinformował prezes rosyjskiej federacji (ARVF) Stanisław Szewczenko. - Jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata w Polsce w 2027 roku, decyzja o ich odwołaniu zapadła ze względów bezpieczeństwa. Uważamy, że turniej ten będzie bardzo ubogi w wydarzenia sportowe, a mocno polityczny - oświadczył.

Serwis przypomina także, że rosyjska reprezentacja nigdy w swojej historii nie zdobyła mistrzostwa świata. Ich największym osiągnięciem jest wicemistrzostwo świata z 2002 roku.