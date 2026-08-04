Wszystko jasne ws. gry Rosji na MŚ w Polsce! Oto oficjalny komunikat FIVB

Od 8 lipca br. panuje całkiem spore zamieszanie w światowej siatkówce. Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej (FIVB) przychyliła się do rekomendacji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego i przywróciła Rosję do rywalizacji, mimo trwającej wojny w Ukrainie. Rosja szybko wróciła też do rankingu FIVB, gdzie zajmuje trzecie miejsce. Od tego czasu pojawiały się spore wątpliwości co do przyszłych startów Rosjan, choćby pod kątem przyszłorocznych mistrzostw świata, które odbędą się w Polsce w dniach 10-26 września.

REKLAMA

Zobacz wideo Jurij Gladyr: "Spotkała mnie bardzo ciężka kontuzja"

Rosja nie zagra na MŚ w Polsce. Dobrowolna rezygnacja Rosjan z udziału

FIVB wydała komunikat, w którym poinformowała o zbliżających się startach Rosji w najbliższych miesiącach. Z oświadczenia dowiadujemy się, że Rosja nie wystąpi na mistrzostwach świata w Polsce, które odbędą się w dniach 10-26 września, ale nie jest to decyzja podjęta jednostronnie przez organizację. "Rosyjska Federacja Piłki Siatkowej oficjalnie powiadomiła FIVB, że dobrowolnie zdecydowała się nie brać udziału w turnieju" - czytamy.

To zatem zamyka temat potencjalnego odebrania organizacji MŚ Polsce. Pojawiały się uzasadnione obawy, że w przypadku występu Rosji i niewpuszczeniu siatkarzy z tego kraju do Polski, turniej zostanie nam odebrany. - Mam takie myśli, że mogą nam odebrać turniej - komentował Sebastian Świderski, prezes PZPS, w rozmowie z Łukaszem Jachimiakiem ze Sport.pl.

To jednak jest jedyna dobra wiadomość ws. Rosji, która płynie z komunikatu FIVB. Rosja wystąpi w kolejnej edycji Ligi Narodów (męskiej i żeńskiej), a na podstawie tej decyzji liczba uczestników zostanie zwiększona z 18 do 19 drużyn. W ten sposób nikt nie zostanie pokrzywdzony. U pań awans do siatkarskiej elity zapewniła sobie Słowenia, a u panów - Finlandia.

FIVB dodaje, że trwają rozmowy ze Związkami Piłki Siatkowej w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie (31 sierpnia - 12 września 2027), by zapewnić Rosji udział w mistrzostwach świata kobiet. Tutaj oficjalna decyzja jeszcze nie zapadła.

Zobacz też: Tak Polacy traktują Grbicia. Jego brat jest zdumiony. "To nieprawdopodobne"

Na razie PZPS nie odniósł się do tego komunikatu FIVB i nie przekazał swoich decyzji w kontekście przyszłorocznej Ligi Narodów i MŚ kobiet.