Fornal wskazał następcę Grbicia w reprezentacji. Tego nie było od ponad 20 lat

15 - tyle punktów zdobył Tomasz Fornal w finale Ligi Narodów między Polską a USA (3:2). Przyjmujący został wybrany MVP turnieju finałowego w chińskim Ningbo i mógł świętować już dziewiąty medal (w dziewiątej imprezie), od kiedy selekcjonerem jest Nikola Grbić.

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Tomasz Fornal mówi, kto może zastąpić Nikolę Grbicia w reprezentacji Polski. "Jest szykowany"

Serb, który sam był bardzo utytułowanym zawodnikiem, kapitalnie radzi sobie w roli szkoleniowca polskiej kadry. Jego umowa obowiązuje do końca igrzysk olimpijskich w Los Angeles, gdzie celem będzie upragnione złoto. I, jeśli wcześniej nie wydarzy się nic bardzo zaskakującego, dopiero po tym turnieju będzie można poważniej rozważać ewentualne zastępstwo dla trenera.

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52-latek wpisuje się też w trend dotyczący pracy obcokrajowców w reprezentacji Polski - od 2005 r. zawsze jest to obcokrajowiec, kolejno: Raul Lozano (2005-2008), Daniel Castellani (2009-2010), Andrea Anastasi (2011-2013), Stephane Antiga (2013-2016), Ferdinando De Giorgi (2016-2017), Vital Heynen (2018-2021) i Grbić (2022-obecnie). Z czego może to wynikać?

Podobne pytanie dostał Fornal w podkaście RMF FM "W stylu Krychowiaka". - Może nie było dobrego kandydata w Polsce - odpowiedział. Na co zaskoczony Grzegorz Krychowiak dopytał: - Naprawdę nie było, przez 20 lat?

Fornal wskazał następcę Grbicia w kadrze. "Szykuje się Polak"

Wtedy siatkarz powiedział, że sytuacja może się zmienić. - Teraz sądzę, że następca jest szykowany. Michał Winiarski - wskazał. - Jak Nikola Grbić odejdzie, trudno powiedzieć, kiedy to może nastąpić. [...] Sądzę, że jak Nikola nie będzie chciał z nami działać, to na jego naturalnego następcę szykuje się Polak - stwierdził.

Czy zdaniem 28-latka wcześniej był odpowiedni kandydat na selekcjonera w kraju? - Nie wiem, czy był ktoś z odpowiednio dużym autorytetem, kto mógłby objąć reprezentację Polski. Przynajmniej ja w latach 2018-2024 (nie widziałem - red.). Nie wiem, czy była taka osoba, która byłaby w stanie - przyznał.

Winiarski pod pewnym względami jest podobny do Grbicia. Również ma za sobą bogatą karierę zawodniczką, a do polskiej kadry przyszedłby z selekcjonerskim doświadczeniem - Serb prowadził rodzimą reprezentację w latach 2015-2019, natomiast Polak odpowiadał za wyniki Niemców w okresie 2022-2025.

Ponadto już na wejściu serbski szkoleniowiec dobrze znał wielu polskich zawodników, bo tuż przed przyjęciem oferty PZPS-u pracował w Zaksie Kędzierzyn-Koźle (2019-2021) oraz z Wilfredo Leonem w Sir Safety Perugia (2021-2022). Winiarski świetnie orientuje się w realiach polskiej siatkówki, gdyż od razu po zakończeniu kariery został trenerem. Samodzielnie prowadził Trefl Gdańsk (2019-2022), skąd przeszedł do Aluronu CMC Warty Zawiercie i tam pracuje do dziś. Z dużymi sukcesami, zdobył wszystkie krajowe trofea, dwa srebra Ligi Mistrzów oraz brąz klubowych mistrzostw świata.

Tak się składa, że od nowego sezonu 52-latek będzie pracował w klubie z Tomaszem Fornalem, który przeszedł do Zawiercia z Ziraatu Ankara. Zanim przyjmujący zacznie grać pod wodzą Michała Winiarskiego, to wraz z reprezentacją Polski uda się na mistrzostwa Europy (tylko katastrofa wykluczyłaby go z kadry na turniej) i powalczy o 10. medal za kadencji Nikoli Grbicia.