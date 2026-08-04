Problemy polskich siatkarzy w Chinach. Samolot odleciał bez nich

W niedzielnym finale Ligi Narodów reprezentacja Polski siatkarzy uporała się z problemami, jakie sprawili jej na parkiecie Amerykanie i wygrała po zaciętym boju 3:2. Od kilkunastu godzin zaś kadra zmaga się z innymi kłopotami. W podróży powrotnej do ojczyzny napotkała bowiem trudności.

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Poranne powitanie polskich siatkarzy odwołane. Samolot odleciał bez nich

Polscy siatkarze w związku z rywalizacją w Lidze Narodów co roku zaliczają dalekie podróże. W tym sezonie w ramach tych rozgrywek dwukrotnie podróżowali do Chin - w pierwszym turnieju fazy interkontynentalnej grali w Linyi, a finały po raz drugi z rzędu odbywały się w Ningbo. Po raz drugi z rzędu najlepsza okazała się drużyna prowadzona przez trenera Nikolę Grbicia. O ile na parkiecie wszystko potoczyło się zgodnie z jej planem, to w podróży powrotnej już tak nie było.

Rok temu Polacy dotarli po triumfie w LN do Warszawy następnego dnia późnym wieczorem. Tym razem według pierwotnego planu mieli dotrzeć nieco później - finał ponownie odbył się w niedzielę, a powrót przewidziany był na wtorek rano. Samolot z Pekinu, z nimi na pokładzie, miał wylądować o godz. 7.30. Wyleciał on jednak ze stolicy Chin bez biało-czerwonych. Wszystko z powodu utrudnień, jakie kadra napotkała na pierwszym etapie podróży - z Ningbo do Pekinu.

- Opóźnienie lotu z Ningbo uniemożliwiło siatkarzom przesiadkę na lot do Warszawy. Reprezentacja wylądowała właśnie w Pekinie. Sprawdzamy dostępne opcje przylotu do Polski. Tymczasem musimy, niestety, odwołać poranne powitanie na lotnisku im. Fryderyka Chopina. O ile będzie to możliwe, zrealizujemy je tuż po przylocie co najmniej części składu - poinformował dziennikarzy Polski Związek Piłki Siatkowej.

Wiadomo więc, że kadra dotrze z opóźnieniem, ale jak na razie wciąż nie wiadomo, o której dokładnie i w jakim zestawieniu. Możliwe bowiem, że - by przyśpieszyć powrót - zostaną przekierowani w mniejszych grupach do kilku nowych lotów.

Zawodnicy dostaną teraz kilka dni wolnego, a od przyszłego tygodnia będą przygotowywać się do docelowej imprezy tego sezonu, czyli mistrzostw Europy. Będą w nich bronić wywalczonego trzy lata temu tytułu.