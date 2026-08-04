Tak Polacy traktują Grbicia. Jego brat jest zdumiony. "To nieprawdopodobne"

Nikola Grbić jest selekcjonerem reprezentacji Polski od blisko pięciu lat. W tym czasie szkoleniowiec zdobył pięć medali Ligi Narodów - trzy złote - oraz dwa medale mistrzostw świata, medal olimpijski i wygrał mistrzostwa Europy. Biało-Czerwoni za jego kadencji są zespołem ze światowej czołówki.

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Brat Grbicia zaczął mówić o szacunku. Tego nie mają Serbowie

Serb jest w Polsce powszechnie szanowany i ma licznych fanów. Postawę Polaków docenia Vladimir Grbić - brat Nikoli i były reprezentant Serbii w siatkówce.

- Nigdzie na świecie Nikola nie cieszy się takim szacunkiem, jak w Polsce. To nieprawdopodobne. Mnie, jako jego bratu, ciepło się robi na sercu, kiedy widzę, że znalazł kraj, naród, który go tak szanuje jako trenera, a nawet jako człowieka. Z drugiej strony bardzo mi przykro, że czegoś takiego nie doświadcza w Serbii - powiedział w rozmowie z WP Sportowe Fakty.

Jego zdaniem Serbowie nie są w stanie docenić Grbicia. - My jesteśmy trochę takim krajem, że najlepsi nigdy nie byli szanowani, tylko zawsze są osądzani. To nasza cecha narodowa i Nikola jest tego przykładem - uważa Vladimir Grbić.

- Widziałem na własne oczy, nawet wtedy, kiedy mój brat pracował w ZAKSIE, że zawodnicy mu bardzo ufają. To najważniejsza rzecz dla drużyny. Dla mnie Nikola to husarz, jak za czasów Sobieskiego. Wasza armia była przez sto lat najsilniejsza w Europie. Teraz najsilniejsza jest polska siatkówka - dodaje.

I choć już za chwilę Polacy będą mieć szansę na obronę mistrzostwa Europy, to Vladimir Grbić skupia się jedynie na igrzyskach olimpijskich w Los Angeles. - Ja nie mówię o mistrzostwach Europy. Jedyna rzecz, która siedzi mi w głowie, to igrzyska olimpijskie w Los Angeles. Przypuszczam, że zawodnicy, sztab, federacja mają w głowie tylko triumf w tym turnieju. Wszyscy muszą być gotowi umrzeć za to złoto. Bo nie będzie łatwo - podkreśla.

Siatkarskie mistrzostwa Europy rozpoczną się we wrześniu. Polacy zagrają w grupie B, do której trafiły też reprezentacje Bułgarii, Macedonii Północnej, Portugalii, Izraela i Ukrainy. Już teraz zachęcamy do śledzenia spotkań tego turnieju w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.