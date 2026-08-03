Polska światową potęgą. Grbić zaryzykował. "Naraził się na krytykę"

Nasi siatkarze obronili wywalczone przed rokiem mistrzostwo Ligi Narodów. Polska w finale wygrała 3:2 (25:21, 23:25, 25:27, 25:23, 15:10) ze Stanami Zjednoczonymi. To kolejny tytuł biało-czerwonych zdobyty pod wodzą trenera Nikoli Grbicia.

REKLAMA

Zobacz wideo Mateusz Bieniek po finale Ligi Mistrzów w Turynie: Byli lepszą drużyną

Ekspert zachwycony Grbiciem. "Manewry taktyczne będziemy wspominać przez lata"

W rozmowie z WP Sportowe Fakty zachwytu Grbiciem nie ukrywał Ireneusz Mazur. Były siatkarz i trener podkreślił wielki kunszt selekcjonera biało-czerwonych. Zwracając uwagę na niezwykłe manewry taktyczne, które będą wspominane w Polsce przez długie lata.

- Rotowanie składem na najwyższym poziomie. Serb nie bał się zaryzykować. Mieszał młodość z doświadczeniem. Początkowo bazował głównie na młodszych i mniej doświadczonych Polakach. To było ryzykowne posunięcie. Nie wszystko widać gołym okiem. Grbicia manewry taktyczne będziemy wspominać przez lata. Naraził się na krytykę w przypadku niepowodzenia, ale na końcu okazało się, że wiedział, co robi. Z kolei dla osób mojego pokroju, ze szkoły trenerskiej, jego zachowania i koncepcje to dodatkowe smaczki - podkreśla w rozmowie z WP Sportowe Fakty Ireneusz Mazur.

Zobacz też: Wielkie milczenie w USA po zwycięstwie Polaków w Lidze Narodów

"Znów potwierdziliśmy, że jesteśmy światową potęgą"

Najważniejszą imprezą tego roku będą wrześniowe mistrzostwa Europy. Mazur uważa, że mimo to nie należy bagatelizować sukcesu Polaków w Lidze Narodów, który jasno pokazuje mocarstwową pozycję naszej reprezentacji w światowej siatkówce.

- Znów potwierdziliśmy, że jesteśmy światową potęgą, jedną z obecnie najlepszych. Od lat o miano siatkarskiej drużyny numer jeden rywalizujemy z Włochami. Na ostatnie cztery Ligi Narodów wygrywamy trzy. Na każdej ważnej imprezie bijemy się o najwyższe laury. Bardzo często z powodzeniem. To jest nasz czas - zauważa Mazur.

To trzecie zwycięstwo Polaków w Lidze Narodów pod wodzą Nikoli Grbicia. Wcześniej biało-czerwoni byli najlepsi w 2023 i 2025 roku. Do tego Serb poprowadził nasz zespół do m.in. mistrzostwa Europy w 2023 roku, srebrnego medalu igrzysk olimpijskich w 2024 roku (pierwszy od 48 lat) oraz do wicemistrzostwa świata w 2022 roku.