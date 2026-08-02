Wielkie milczenie w USA po zwycięstwie Polaków w Lidze Narodów

Pięć setów było potrzebne, by wyłonić zwycięzców tegorocznej Ligi Narodów. Triumf przypadł reprezentacji Polski, która przegrywała już 1:2 z Amerykanami, ale potrafiła odmienić losy spotkania i po ostatniej akcji meczu to właśnie podopieczni Nikoli Grbicia mogli się cieszyć ze zdobytego trofeum - po raz drugi z rzędu i po raz trzeci w historii.

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Niemal każda partia decydowała się w ostatnich akcjach, a trzeci set grany był na przewagi. Szczęśliwie jednak to Biało-Czerwoni zaprezentowali swoją najlepszą formę w kluczowych momentach meczu. "O wszystkim zadecydował tie-break, w którym lepsi okazali się Polacy, grając swoją najlepszą siatkówkę" - relacjonował Filip Macuda, dziennikarz Sport.pl. A co piszą na temat wielkiego finału Ligi Narodów za granicą?

Światowe media reagują na triumf Polaków

Trudno znaleźć relacje w amerykańskich mediach. Cały ten turniej przeszedł raczej bez echa za oceanem, chociaż USA do samego końca było w grze o triumf. "Męska reprezentacja zdobyła srebrny medal siatkarskiej Ligi Narodów, pierwszy medal od 2023 roku, po sobotniej porażce z Polską" - przekazano na oficjalnej stronie amerykańskiej federacji siatkarskiej.

"Polscy siatkarze, którzy wyeliminowali Słowenię w półfinale, obronili tytuł sprzed roku i zanotowali trzeci, rekordowy triumf w Lidze Narodów" - informuje słoweński "Sportklub". Podkreślono, że Biało-Czerwoni już po raz siódmy stanęli na podium tych rozgrywek. Półfinałowi rywale podopiecznych Nikoli Grbicia pokonali w meczu o 3. miejsce Japonię i zdobyli swój pierwszy medal LN.

"Polscy siatkarze pokazali charakter"

Reagują również media włoskie. "Dla Biało-Czerwonych jest to kolejne potwierdzenie ich pozycji na szczycie światowej siatkówki, podczas gdy Stany Zjednoczone muszą zadowolić się srebrem" - czytamy w portalu volleyball.it. Przed rokiem Włosi przegrali z Polską w finale, tym razem odpadli już w ćwierćfinale po porażce z USA.

"Trzecie złoto! Polska pokonała Stany Zjednoczone i stała się najbardziej utytułowaną drużyną Ligi Narodów" - tak swoją relację z tego meczu zatytułował portal sport.ua. "Konfrontacja w chińskim Ningbo przerodziła się w prawdziwy pięciosetowy maraton, w którym polscy siatkarze pokazali charakter" - czytamy. Ukraińcy mogli być dumni z postawy swojej drużyny, która po raz pierwszy awansowała do finałów LN.

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Finał śledzili też dziennikarze "L'Equipe". "Liga Narodów to sprawa polska. Drużyna Wilfredo Leona obroniła tytuł zdobyty w 2025 roku i wygrywa tę imprezę po raz trzeci w ciągu czterech lat" - czytamy. Przypomniano też o słabych wynikach Trójkolorowych, którzy przechodzą dużą przebudowę. Z bilansem 6 wygranych i 6 porażek zajęli oni 10. miejsce i po raz pierwszy nie awansowali do finałowych zmagań.

Reprezentacja Polski przystępowała do tego sezonu z misją obrony dwóch trofeów. Jeden cel - zwycięstwo w Lidze Narodów - został spełniony. Pozostał drugi. We wrześniu odbędą się bowiem mistrzostwa Europy. Biało-Czerwoni zatriumfowali przed trzema laty i liczą na powtórzenie tego sukcesu również w tym roku.