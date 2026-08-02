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Wielkie milczenie w USA po zwycięstwie Polaków w Lidze Narodów

Triumf reprezentacji Polski nad USA w finale tegorocznej Ligi Narodów przyciągnął uwagę wielu międzynarodowych mediów. Słoweńcy podkreślili piękną passę Biało-Czerwonych w tych rozgrywkach, dla Włochów było to potwierdzenie pozycji Polaków na szczycie światowej siatkówki, a Ukraińcy zauważyli pobity rekord LN. Nie zareagowali jedynie Amerykanie.
polscy siatkarze mistrzami Ligi Narodów
Volleyball World

Pięć setów było potrzebne, by wyłonić zwycięzców tegorocznej Ligi Narodów. Triumf przypadł reprezentacji Polski, która przegrywała już 1:2 z Amerykanami, ale potrafiła odmienić losy spotkania i po ostatniej akcji meczu to właśnie podopieczni Nikoli Grbicia mogli się cieszyć ze zdobytego trofeum - po raz drugi z rzędu i po raz trzeci w historii.

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Niemal każda partia decydowała się w ostatnich akcjach, a trzeci set grany był na przewagi. Szczęśliwie jednak to Biało-Czerwoni zaprezentowali swoją najlepszą formę w kluczowych momentach meczu. "O wszystkim zadecydował tie-break, w którym lepsi okazali się Polacy, grając swoją najlepszą siatkówkę" - relacjonował Filip Macuda, dziennikarz Sport.pl. A co piszą na temat wielkiego finału Ligi Narodów za granicą? 

Światowe media reagują na triumf Polaków

Trudno znaleźć relacje w amerykańskich mediach. Cały ten turniej przeszedł raczej bez echa za oceanem, chociaż USA do samego końca było w grze o triumf. "Męska reprezentacja zdobyła srebrny medal siatkarskiej Ligi Narodów, pierwszy medal od 2023 roku, po sobotniej porażce z Polską" - przekazano na oficjalnej stronie amerykańskiej federacji siatkarskiej.

"Polscy siatkarze, którzy wyeliminowali Słowenię w półfinale, obronili tytuł sprzed roku i zanotowali trzeci, rekordowy triumf w Lidze Narodów" - informuje słoweński "Sportklub". Podkreślono, że Biało-Czerwoni już po raz siódmy stanęli na podium tych rozgrywek. Półfinałowi rywale podopiecznych Nikoli Grbicia pokonali w meczu o 3. miejsce Japonię i zdobyli swój pierwszy medal LN.

"Polscy siatkarze pokazali charakter"

Reagują również media włoskie. "Dla Biało-Czerwonych jest to kolejne potwierdzenie ich pozycji na szczycie światowej siatkówki, podczas gdy Stany Zjednoczone muszą zadowolić się srebrem" - czytamy w portalu volleyball.it. Przed rokiem Włosi przegrali z Polską w finale, tym razem odpadli już w ćwierćfinale po porażce z USA.

"Trzecie złoto! Polska pokonała Stany Zjednoczone i stała się najbardziej utytułowaną drużyną Ligi Narodów" - tak swoją relację z tego meczu zatytułował portal sport.ua. "Konfrontacja w chińskim Ningbo przerodziła się w prawdziwy pięciosetowy maraton, w którym polscy siatkarze pokazali charakter" - czytamy. Ukraińcy mogli być dumni z postawy swojej drużyny, która po raz pierwszy awansowała do finałów LN.

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Finał śledzili też dziennikarze "L'Equipe". "Liga Narodów to sprawa polska. Drużyna Wilfredo Leona obroniła tytuł zdobyty w 2025 roku i wygrywa tę imprezę po raz trzeci w ciągu czterech lat" - czytamy. Przypomniano też o słabych wynikach Trójkolorowych, którzy przechodzą dużą przebudowę. Z bilansem 6 wygranych i 6 porażek zajęli oni 10. miejsce i po raz pierwszy nie awansowali do finałowych zmagań.

Reprezentacja Polski przystępowała do tego sezonu z misją obrony dwóch trofeów. Jeden cel - zwycięstwo w Lidze Narodów - został spełniony. Pozostał drugi. We wrześniu odbędą się bowiem mistrzostwa Europy. Biało-Czerwoni zatriumfowali przed trzema laty i liczą na powtórzenie tego sukcesu również w tym roku.

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