Tusk skomentował triumf Polaków w Lidze Narodów

Cóż to był za mecz, cóż to był za finał! Reprezentacja Polski po pięciosetowej batalii pokonała Stany Zjednoczone i zatriumfowała w siatkarskiej Lidze Narodów. Amerykanie prowadzili już 2:1, ale w decydujących dwóch setach górą byli podopieczni Nikoli Grbicia.

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Trudno jest wyróżnić najlepszego zawodnika tego spotkania. Wszyscy spisali się bardzo dobrze, dokładając swoją cegiełkę do zwycięstwa. Pokonanie USA sprawiło, że reprezentacja Polski odniosła swój trzeci triumf w Lidze Narodów - jeszcze żadna drużyna narodowa nie osiągnęła takich sukcesów w rozgrywanym corocznie od 2018 turnieju.

Premier oglądał wielki triumf reprezentacji Polski

"Było dużo cierpienia dziś, ale dla takiego zakończenia można cierpieć" czy "Nie ma cenniejszych zwycięstw od tych, kiedy grasz źle, kiedy ci nie idzie, ale potrafisz zareagować i wyszarpać to zwycięstwo" - między innymi takie opinie ekspertów i komentatorów można było przeczytać w mediach społecznościowych po zakończeniu spotkania.

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Na skierowanie kilku słów w stronę reprezentacji skierował też premier RP. Donald Tusk jest fanem sportu i blisko śledzi nie tylko rozgrywki piłkarskie, ale też mecze siatkówki. "Złoto Ligi Narodów dla naszych siatkarzy! Podobno motywacyjna przemowa Tomka Fornala zdecydowała. Jakbym ją słyszał. Brawo!" - napisał na Twitterze.

O tych słowach Tomasza Fornala wspomniał Donald Tusk

Fornal, który został wybrany najbardziej wartościowym zawodnikiem całej Ligi Narodów, przez całe spotkanie napędzał swoich kolegów z drużyny do jeszcze lepszej gry. Łatwo było zauważyć jedną z takich motywacyjnych przemów - ta z początku trzeciego seta została uchwycona przez kamery. Co prawda trudno było ją usłyszeć, ale łatwo wywnioskować z ruchu warg, co mówił przyjmujący reprezentacji.

Teraz reprezentacja Polski przygotowywać się będzie do mistrzostw Europy. Podopieczni Nikoli Grbicia bronić będą zdobytego trzy lata temu tytułu. Turniej odbędzie się w dniach 9-27 września w czterech krajach - Rumunii, Bułgarii, Włoszech oraz Finlandii.