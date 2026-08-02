Eksperci mówią jednym głosem po finale LN. "Gigantyczna wiktoria"

Polscy siatkarze byli jednymi z głównych faworytów turnieju finałowego Ligi Narodów w chińskim Ningbo. Tam najpierw pokonali 3:1 Ukrainę, a następnie ograli 3:0 Słowenię. W finale przyszło im się zmierzyć ze Stanami Zjednoczonymi.

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Polscy siatkarze zagrali dramatyczny finał Ligi Narodów. Eksperci reagują na triumf

Pierwszy set Polska wygrała 25:21, jednak dwa kolejne przegrała 23:25 i 25:27. Wtedy znów lepiej zaczęli grać zawodnicy prowadzeni przez Nikolę Grbicia, którzy triumfowali 25:23 w czwartej partii, a w tie-breaku 15:10. To oznaczało drugi z rzędu triumf w LN, tym razem w dramatycznych okolicznościach.

Jak to spotkanie podsumowali eksperci oraz dziennikarze w serwisie X. "Było dużo cierpienia dziś, ale dla takiego zakończenia można cierpieć. (Reprezentacja Polski - red.) po raz trzeci wygrywa VNL Finals, w tym po raz drugi z rzędu" - napisała Agnieszka Niedziałek, dziennikarka Sport.pl.

"Ktoś powie: 'Znowu jakieś mistrzostwa w siatkówce'. No tak, to prawda. Ale w tym roku to jedyna okazja do potwierdzenia, że jest się najlepszym na świecie. Trzecie złoto Ligi Narodów w ciągu czterech lat. Polska gurom (pisownia oryginalna - red.)" - podsumował Krzysztof Sędzicki z WP SportoweFakty.

Słowa "Polska górą" wypowiedział w pomeczowym wywiadzie dla Volleyball TV Kamil Semeniuk. Odniósł się do nich Artur Gac z Interii Sport. "Ja się w pełni zgadzam. Gigantyczna wiktoria, biorąc pod uwagę przebieg finału i umiejętność wygrzebywania się z tarapatów" - podkreślił.

"Słowa 'musimy umieć cierpieć na boisku; pokazane w najlepszy sposób. Na parkiecie działo się wiele, ale po dwóch najmocniejszych obecnie drużynach należało się tego spodziewać. Polacy po raz trzeci w historii złoci w Lidze Narodów i to zostanie z nami już na zawsze" - napisał Seweryn Czernek.

"Mamy toooooo! Złoto Ligi Narodów! Amerykanie mogą mieć kompleks Polski!" - zauważyła Sara Kalisz z TVP Sport, nawiązując co olimpijskiego półfinału z Paryża czy finału LN z 2023 r. "A wiecie, co jest najpiękniejsze? To, że oni to wygrali drużyną. Mogło nie iść, ale każdy chciał pomóc, nawet w niestandardowym układzie. Brawo" - dodała w następnym wpisie.

"Back to back (tłum. raz po razie). Złota kadra Grbicia w 2025 roku. Złota kadra Grbicia w 2026 roku" - skwitował Jakub Balcerzak. "Nie ma cenniejszych zwycięstw od tych, kiedy grasz źle, kiedy ci nie idzie, ale potrafisz zareagować i wyszarpać to zwycięstwo. Bezcenne uczucie. Grbić zagrał na wynik. Zagrał all in, stawiając na Leona i wychodząc nagle na trzech przyjmujących. Ale tak trzeba. O tym mówiłem rok temu - mamy tyle potencjału, szukajmy możliwości. Wszędzie. Elastyczność! Najcenniejsze zwycięstwo od półfinału igrzysk olimpijskich. I znowu z ekipą Stanów Zjednoczonych. Duma" - dodał w kolejnym wpisie.

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Dla reprezentacji Polski to trzeci w historii tytuł Ligi Narodów, po 2025 i 2023 roku. Teraz siatkarze prowadzeni przez Nikolę Grbicia będą przygotowywać się do mistrzostw Europy, gdzie też będą bronić tytułu.