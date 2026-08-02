To jest hit. Tylko zobacz, co zrobił Semeniuk po meczu. Prosto do kamery

- Bardzo fajny mecz, fantastycznie graliśmy, jesteśmy najlepsi, bla, bla, bla... Teraz reset. Odkładamy to, zaczynamy od 0:0. Musimy zachować jakość grania i starać się powtórzyć występ, który mieliśmy dzisiaj - tak po półfinale Ligi Narodów mówił Nikola Grbić. W nim Polska rozbiła Słowenię aż 3:0. Czy jego podopieczni powtórzyli ten wyczyn i obronili tytuł? Na ich drodze stanęli piekielnie mocni Amerykanie.

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Wielka batalia w finale Ligi Narodów

Pierwszy set był wyrównany, ale w końcówce to Biało-Czerwoni mieli nad nim kontrolę. Asami rywali bombardował Wilfredo Leon, a skuteczne ataki dokładali Tomasz Fornal i Bartłomiej Bołądź. Efekt? Zwycięstwo 25:21. Druga partia była o wiele bardziej nerwowa dla Polaków. Popełniali sporo błędów, a zagrywka nie była już ich mocną stroną. Najlepiej świadczy o tym serwis Fornala, który trafił w siatkę i przypieczętował porażkę naszej kadry - 23:25.

Emocji nie brakowało również w kolejnych partiach. Amerykanie przegrywali już 15:19 w trzecim secie, ale wygrali seta na przewagi - i to pomimo chwilowej nieobecności swojego lidera. Matthew Anderson ucierpiał w jednej z akcji i na jego twarzy pojawiła się krew. W czwartym secie na zagrywce zrehabilitował się Fornal. Dwa asy w kluczowym momencie dały Polakom wygraną do 23. Tie-break, który zakończył się wynikiem 15:10, był popisem Biało-Czerwonych.

Kamil Semeniuk oszalał. Ależ emocje

Tuż po meczu przed mikrofonami stanął Kamil Semeniuk, który był najlepiej punktującym zawodnikiem w polskim zespole. - Ciężko opisać te uczucia. To są wielkie emocje. Myślę, że dotrze do nas, co zrobiliśmy dopiero, gdy wrócimy do Polski. Świetny mecz, świetne zwycięstwo. Wszyscy dołożyli swoją cegiełkę. Powinniśmy być dumni z naszej reprezentacji - powiedział.

W krótkiej rozmowie docenił widownię również zebraną w hali w chińskim Ningbo. - To była przyjemność być tu i grać przez takimi kibicami. Było bardzo miło. Ale może następnym razem finały będą nieco bliżej Polski - zażartował.

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Przyjmujący reprezentacji został również poproszony o przekazanie kilku słów dla polskich kibiców. Wtedy emocje wzięły górę. - Drodzy kibice! Udało się! Cieszymy się bardzo, mam nadzieję, że wy również. Oby tak dalej. Polska górą! - zakończył Kamil Semeniuk.

Kolejny cel Polaków? Mistrzostwa Europy 2026. Tam również Biało-Czerwoni będą bronić tytułu. Turniej odbędzie się w dniach 9-27 września. Gospodarzami będą Rumunia, Bułgaria, Włochy i Finlandia.