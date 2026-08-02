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Niespodzianka! Oto brązowi medaliści Ligi Narodów

W niedzielne przedpołudnie poznaliśmy zdobywcę brązowego medalu Ligi Narodów siatkarzy. Słowenia pokonała Japonię 3:1 (25:21, 26:28, 25:22, 25:22). To o tyle niespodziewane rozstrzygnięcie, że Japończycy uznawani byli za zdecydowanych faworytów. Polscy kibice już czekają na finał, w którym zagrają podopieczni Nikoli Grbicia.
Japonia - Słowenia, mecz o 3. miejsce w Lidze Narodów
fot. Volleyball World

Japonia w półfinale prowadziła ze Stanami Zjednoczonymi 2:0, ale ostatecznie przegrała 2:3 (19:25, 25:23, 25:20, 19:25, 13:25). Słowenia nie miała nic do powiedzenia w starciu z Polską, przegrywając gładko 0:3 (16:25, 19:25, 17:25). W niedzielne przedpołudnie przegrani półfinałów zagrali w finale pocieszenia, czyli meczu o brązowy medal tegorocznej edycji Ligi Narodów.

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Cztery sety w meczu o brąz Ligi Narodów. Pierwszy medal Słoweńców w historii

Słoweńcy trzeci rok z rzędu mierzyli się w meczu o trzecie miejsce tych rozgrywek. W 2025 roku lepsza od nich okazała się Brazylia (3:1), zaś w 2024 roku górą byli Polacy (3:0). Japończycy po raz ostatni o brąz w Lidze Narodów grali w 2023 roku. Pokonali wówczas Włochów (3:2).

Pierwszy set długo był bardzo wyrównany. Dość powiedzieć, że do jego decydującej fazy żaden z zespołów nie był w stanie odskoczyć na dystans więcej niż dwóch punktów przewagi. W końcu, przy stanie 19:18 dla Słoweńców punkt zdobyli siatkarze z Europy i prowadzenia nie oddali już do końca partii. Wygrali ją do 21.

Drugiego seta dużo lepiej rozpoczęli Japończycy, którzy szybko wyszli na trzypunktowe prowadzenie (5:2), a w pewnym momencie prowadzili nawet różnicą czterech punktów (9:5). Wydawało się, że prowadząc przez niemal całą długość seta, będą w stanie doprowadzić go do szczęśliwego dla siebie finału. Wtedy pojawiły się niespodziewane komplikacje. Słoweńcy trzykrotnie obejmowali prowadzenie i prowadzili już 23:22. Wówczas dwa punkty z rzędu zdobyła Japonia, miała piłkę setową, ale jej ne wykorzystała, psując zagrywkę. O losach seta zadecydowała gra na przewagi. Więcej nerwów zachowali Japończycy.

Trzeci set rozpoczął się wyrównanie, ale Słowenia szybko zyskała przewagę. Objęła czteropunktowe prowadzenie (13:9) i do końca partii nie pozwoliła Japończykom wyprzedzić. Siatkarze z Europy tylko w jednym momencie mogli poczuć się niepewnie (17:17). Od tego stanu zaczęli jednak odbudowywać przewagę i koniec końców wygrali seta do 22.

Czwarta partia także zakończyła się po myśli Słoweńców. Zwłaszcza w drugiej jej części wyglądali lepiej od Japończyków. Objęli prowadzenie 19:15 i postawili się w komfortowym położeniu przed resztą seta. Ostatecznie wygrali go do 21 i mogli się cieszyć z brązowych medali - pierwszych w swojej historii występów w Lidze Narodów. Japonia, która przed meczem była zdecydowanym faworytem. W fazie grupowej wygrała wszystkie mecze i kończyła ją z bilansem 12-0. Przegrała dwa najważniejsze - półfinał z USA i niedzielny mecz ze Słowenią, zajmując czwarte miejsce - najgorsze dla sportowców.

Starcie z Japonią było dla Słoweńców przetarciem przed rozpoczynającymi się we wrześniu mistrzostwami Europy. Na tym turnieju zmierzą się kolejno ze: Słowacją, Szwecją, Grecją, Czechami i Włochami. Ostatni czempionat dla Słowenii zakończył się sukcesem za jaki należy uznać brązowy medal wywalczony po pokonaniu Francji (3:2).

Mecz o brązowy medal Ligi Narodów:

  • Japonia 1:3 Słowenia (21:25, 28:26, 22:25, 22:25)

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